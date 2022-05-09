فيما اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأحمر، سجلت السوق خسائر أسبوعية إجمالية تقترب من 200 مليار دولار. وتعاني العملات المشفرة منذ إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار بنحو 50 نقطة أساس، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين لسحب أموالهم من «بيتكوين» وضخها في الدولار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، خصوصا وسط توقعات بهبوط بيتكوين إلى نحو 28 ألف دولار.



ويتمسك أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل بمحافظهم من العملات المشفرة وتحديدا بيتكوين، وسط توقعات بقفزة هائلة في سعر العملة المشفرة الأكثر قيمة بالأسواق، في ظل استمرار توحش معدلات التضخم الأميركية التي بلغت 8.5% في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.



وعلى صعيد التداولات وخلال الأسبوع الأخير نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة بنسبة 11.2% خاسرة نحو 199.6 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1787.4 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي، إلى نحو 1587.8 مليار دولار في التعاملات.



وفي صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت «بيتكوين»، وخلال الساعات الماضية سجلت العملة تراجعا بنسبة 3.8%، مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 9%، ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 34645 دولارا. فيما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 660.4 مليار دولار.



وسجلت عملة «إيثريوم»، التي حلت في المركز الثاني بقائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 4.5%، مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 7.8%، ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 2560 دولارا، فيما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 308.9 مليارات دولار.



وفيما استقرت عملة «تيزر» و«يو إس دي» التي جاءت في الترتيب الثالث والخامس، عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 83.2 مليار دولار، و48.66 مليار دولار.



وبينما حلت عملة «بي إن بي» في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 5%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 6.3% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 360.35 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 58.8 مليار دولار.