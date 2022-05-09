علاء مجيد



ارتفع إجمالي أصول للبنوك الكويتية بنهاية شهر مارس الماضي 8.13% بما قيمته نحو 7.46 مليارات دينار إلى 99.27 مليار دينار مقارنة مع 91.81 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2021.



وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 33.70 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة بـ 31 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بإجمالي أصول بلغ 22.16 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.50% مقارنة بـ 21.22 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.46 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 10%، وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.38 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 7%، وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.49 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 3.5%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بإجمالي موجودات بلغ 5.82 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 21%، تلاه سابعا البنك أهلي المتحد بإجمالي موجودات بلغ 4.85 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 12.7%، وجاء في المرتبة الثامنة البنك التجاري بإجمالي موجودات بلغت 4.2 مليارات دينار، وحل تاسعا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 3.80 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 11.2%، وجاء في المرتبة العاشرة بنك KIB بقيمة موجودات بلغت 3.41 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 21.2%.



في السياق ذاته، سجلت البنوك الكويتية خلال الربع الأول من العام الحالي نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة بلغت 39.5% بما قيمته نحو 95.67 مليون دينار لتسجل أرباحا بقيمة 281.659 مليون دينار بالمقارنة مع 185.99 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.



واستحوذت البنوك التقليدية على 61.87% من أرباح القطاع بـ 174.27 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية على 38.13% من الأرباح بـ 107.38 ملايين دينار.



وتصدر بنك الكويت الوطني اكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 116.58 مليون دينار خلال الربع الأول بنسبة نمو سنوية بلغت 38.3% مقارنة بـ84.31 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، تلاه بيت التمويل الكويتي بـ 69.50 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 39% مقارنة بـ 50.00 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021، وجاء في المرتبة الثالثة البنك التجاري بأرباح بلغت قيمتها 22.2 مليون دينار، وحل رابعا بنك بوبيان بـ 16.95 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 34% وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة أرباح بلغت 15.05 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 25.7%.



وحل في المرتبة السادسة بنك برقان بقيمة أرباح بلغت 12.13 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 140%، بينما جاء البنك الأهلي المتحد في الترتيب السابع بأرباح بلغت قيمتها 11.73 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 5.4%، تلاه في المرتبة الثامنة البنك الأهلي بأرباح بلغت قيمتها 8.32 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 17%، كما جاء في المرتبة التاسعة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 6.75 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 142.7%، وهي أكبر نسبة نمو سنوية بين البنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها، وفي المرتبة العاشرة جاء بنك KIB بأرباح بلغت قيمتها 2.45 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 142.5%.