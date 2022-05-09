عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة لم تستجب لمطالب بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية لرفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية عن 890 دينارا.



وأضافت المصادر أن بعض أصحاب هذه المكاتب غير مقتنعين بالأسعار الحالية التي حددتها الوزارة من خلال قرارها الوزاري، حيث ألمح بعض أصحاب المكاتب بعدم جلب استقدام العمالة المنزلية من الخارج في ظل الأسعار الحالية.



من جهة أخرى، حذرت مصادر في «التجارة» من أنه في حال امتنع أي مكتب عن القيام بنشاطه فإن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون وان عقوبة رفض أو الامتناع عن تقديم الخدمة قد تصل الى اغلاق المكتب.



ولم تستبعد المصادر ان تقوم الوزارة بالتحري والتأكد من تكاليف استقدام العمالة المنزلية في الدول المجاورة، وانه في حال كانت التكاليف مرتفعة بالفعل ربما تكون هناك اسعار عادلة ما بين المواطنين وأصحاب المكاتب، شريطة ألا تتعدى أسعار تكاليف استقدام العامل المنزلي الألف دينار.



وكانت وزارة التجارة والصناعة أرسلت مؤخرا كتابا إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن تكاليف استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب وشركة الاستقدام بألا تزيد على 890 دينارا شاملة تذكرة السفر وفحص العامل من البلد المستقدم منه، وذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حدد في مادته تكلفة الاستقدام، وأنه في حال مخالفة هذا القرار فإن «التجارة» ستطبق القانون على المخالفين من خلال منعهم من مزاولة الأعمال.