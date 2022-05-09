معظم الكليات تعمل حالياً بنظام الدوام الحضوري المتكامل وعدد قليل يتبع النظامين

مكتب التقييم والقياس بجامعة الكويت قام بإعداد دراسة متكاملة للتأكد من جودة التعليم عن بُعد

الطلبة أقروا بسهولة الوصول إلى المنصات واستخدامها والفهم الكامل للمادة الدراسية

تم إجراء دراسة لمعرفة مدى تأثير التعليم عن بُعد على تضخم الدرجات وجودة المخرجات

أساتذة جامعة الكويت وطلبتها أصبحوا متمكنين بشكل كامل من نظام التعليم عن بُعد

تقديم نحو 50 ألف فرصة اختبار لطلبة الصف الثاني عشر لاختبار القدرات خلال العام الدراسي



آلاء خليفة



أوضحت مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتقييم والقياس د.رواء الجارالله، ان جامعة الكويت قامت بعمل دراسة للتأكد من مدى جودة التعليم عن بعد، والذي طرأ كنتيجة حتمية لجائحة «كوفيد-19»، وقالت إنه تم استحداث نظام التعليم عن بعد باستخدام منصة «تيمز»، ولضمان التطبيق بالشكل الأمثل قامت جامعة الكويت ممثلة بقطاع نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة بتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة وكذلك الطلبة، وذلك استعدادا لبدء التعليم بشكل كامل عن بُعد خلال جائحة كورونا خلال السنتين الماضيتين إلى ان عادت الدراسة حضوريا بشكل تدريجي إلى جامعة الكويت.



وذكرت الجارالله في حوار خاص لـ «الأنباء» ان معظم كليات جامعة الكويت حاليا تعمل بنظام التعليم الحضوري المتكامل وباستثناء عدد قليل من الكليات التي تتبع نظامي التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد معا، لكن جميع الاختبارات تقدم بشكل حضوري.



وأفادت الجار الله بأن مكتب التقييم والقياس بجامعة الكويت قام بإعداد دراسة متكاملة للتأكد من جودة التعليم عن بعد، وذلك من خلال استبيان قدم لأعضاء هيئة التدريس وللطلبة، بالإضافة إلى الإدارات والعمادات ذات الصلة.



وأضافت انه تبين ان هناك مؤشرات إيجابية من ضمنها ان معظم الطلبة أقروا بسهولة الوصول إلى المنصات وسهولة استخدامها بل واستخدام التطبيقات المتقدمة منها وأنهم قادرون على الاستفادة من المنصات بشكل يضمن لهم الوصول إلى المعلومات وفهمها بشكل كامل، لافتة إلى انه تم كذلك خلال استبيان شمل ما يقارب 2000 طالب من مختلف الكليات موزعين على جميع الفئات الدراسية، وذلك للتأكد من جودة العملية التعليمية بشكل متكامل، وشملت الدراسة التأكد من مدى عدالة ونزاهة الاختبارات ومدى الارتياح لنظامي المراقبة والتقييم، وأسفرت الدراسة عن رضا الطلبة عن أدائهم في الاختبارات وعن انظمة التقييم المتبعة ونظم المراقبة، مشيرة إلى ان الطلبة وأعضاء هيئة التدريس رأوا انه لا توجد إشكالية في استخدام نظام التعليم عن بعد في حال تعثر الدراسة حضوريا، لكن في حال رجوع الأوضاع إلى ما هي عليه الآن فهم يفضلون النظام الحضوري.



وأشارت الجارالله إلى أن أساتذة جامعة الكويت وطلبتها أصبحوا متمكنين بنسبة 100% من نظام التعليم عن بُعد، وأصبح هناك تطوير دائم في استخدام نظام التعليم عن بُعد، وأصبح مساعدا لنظام التعليم الحضوري في جامعة الكويت، حيث أصبح بإمكان عضو هيئة التدريس ان يقدم محاضرته حضوريا ولكن يقيم بعض الأنشطة عن بُعد.



وأفادت الجارالله بأنه تم كذلك إجراء دراسة لمعرفة مدى تأثير التعليم عن بُعد على تضخم الدرجات، موضحة ان الدراسة أكدت ان الطلبة لم يلاحظوا أي تضخم في الدرجات كما لم يشعروا بأن هناك هضما لحقوقهم او انخفاضا بدرجاتهم وانما شعروا بالراحة وأن الدرجات عكست المستوى الفعلي للتحصيل العلمي.



على صعيد متصل، ذكرت الجارالله ان اختبارات القدرات الاكاديمية تقدم لجميع الطلبة من خريجي الصف الثاني عشر في الثانوية العامة او ما يعادلها من نظم التعليم والراغبين في الالتحاق بالدراسة في جامعة الكويت، مشيرة إلى انه يتم تقديم حوالي 50 ألف فرصة اختبار لطلبة الصف الثاني عشر لاختبار القدرات الأكاديمية خلال العام الدراسي، وجرت العادة أن يتم الاختبار بشكل ورقي، لافتة إلى أنه قبل جائحة كورونا كانت هناك تجربة لإدخال النظام الإلكتروني على اختبارات القدرات الأكاديمية وكانت التجربة ناجحة.



وأضافت: وبعد جائحة كورونا أصبحت هناك حاجة ماسة بشكل اكبر لان تكون الاختبارات الكترونية والتي لا تقدم عن بُعد وانما تقدم بشكل حضوري داخل الفصول الدراسية بجامعة الكويت، وقد بدأنا الاختبارات الالكترونية باختبار اللغة الإنجليزية ثم اللغة العربية ومن ثم الرياضيات والكيمياء والآن تجربتنا مع مادة اللغة الفرنسية.



وكشفت الجارالله ان اختبار القدرات الاكاديمية القادم والمزمع عقده أيام 14 و21 و28 الجاري سيكون اختبارات الكترونية 100% تقدم داخل الحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية، لافتة الى انه قد تقدم لتلك الاختبارات 10 آلاف طالب وطالبة. وذكرت ان بعد عقد كل اختبار قدرات يتم عمل دراسة لمعرفة النتائج والتأكد من مصداقية وثبات نتائج الاختبارات، لافتة إلى ان خلال العامين الماضيين اصبح هناك اختلاف واضح في الدرجات، متابعة: ويمكن ان نعزي أسباب هذا الاختلاف إلى التعليم عن بعد في الثانوية العامة، موضحة ان الطلبة الذين تلقوا تعليمهم من خلال التعليم عن بعد في الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر كانت نتائجهم متدنية وقدموا أداء متدنيا في اختبارات القدرات الاكاديمية مقارنة بنتائج الطلبة في الأعوام السابقة، لافتة إلى ان هذا الأمر جاء مصاحبا لتضخم نتائج الثانوية العامة، وبالتالي فإنه ـ وعلى سبيل المثال ـ الطالب الذي كان أداؤه جيد اجدا سابقا اصبح أداؤه ممتازا في الثانوية العامة، ولكن تراجع أداؤه إلى جيد في اختبار القدرات، لافتة إلى ان هذا التباين في الأداء يحتاج إلى دراسة والى تصحيح مسار، مشددة على ان مكتب التقييم والقياس بجامعة الكويت على تواصل مستمر مع وزارة التربية، وكلنا ثقة بقدرتهم على تصحيح تلك الأوضاع.



وختاما، تمنت الجارالله لجميع الطلبة المقبلين على اختبار القدرات الاكاديمية في الشهر الجاري ان يستعدوا بشكل جيد لاداء الاختبارات ويستخدموا الموارد الموجودة في الصفحة الالكترونية، وهي موارد مهمة جدا، وفي حال التحضير لها بشكل مناسب سيكون اداؤهم جيدا جدا خلال الاختبارات.



مدة الاختبار ساعة كاملة وفي حال انتقال الطالب من جهاز إلى آخر ستكون درجات الطالب محفوظة



أبرار معرفي لـ «الأنباء»: فريق مدرب لحل أي مشكلة تقنية تواجه الطلبة أثناء الاختبار

م.أبرار معرفي

أكدت رئيسة قسم القياس بجامعة الكويت م.أبرار معرفي انه كانت هناك محاولات سابقة لعقد اختبارات القدرات الاكاديمية الكترونيا بجامعة الكويت وكانت في اختبار اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى انه في عام 2020 بسبب جائحة كورونا كان لابد من إيجاد حل بديل لاستمرار العملية التعليمية.



وقالت في تصريح لـ «الأنباء»: قررنا ان يتم عقد الاختبارات الكترونيا، وبدأنا بمادة اللغة الإنجليزية فقط لعدد محدود جدا ولمدة 10 أيام، وبعد نجاح التجربة اضفنا اختبار اللغة العربية ومن ثم ضفنا اختبار الرياضيات كتجربة ونجحت التجربة بشكل ممتاز.



وكشفت معرفي ان بعد نجاح التجارب ستجرى اختبارات القدرات الاكاديمية المزمع عقدها بجامعة الكويت خلال الشهر الجاري الكترونيا بنسبة 100%.



وأوضحت ان هناك اختبارا تجريبيا للطلبة على الموقع الالكتروني يمكنهم الاستفادة منه بعد تسجيلهم على الموقع للتعرف على شكل الاختبار وطريقة الأسئلة.



وفي حال واجه الطلبة أي مشاكل تقنية خلال أداء الاختبار، قالت معرفي: هناك فريق كامل مدرب ومؤهل لحل أي مشكلة تقنية تواجه الطلبة اثناء أداء الاختبار، وفي حال عجز الفريق عن حل المشكلة لأي سبب كان فالفريق مستعد باختبار ورقي، ولن يؤثر على الطالب بأي حال من الأحوال مع الاحتفاظ بوقت الطالب في الاختبار، موضحة ان مدة الاختبار ساعة كاملة، وكذلك في حال انتقال الطالب من جهاز إلى جهاز آخر ستكون درجات الطالب محفوظة.



وأفادت معرفي بأن مميزات أداء اختبار القدرات الاكاديمية الكترونيا ان النتيجة تظهر بشكل فوري للطالب، كما انها تضمن جودة ونزاهة الاختبار والحفاظ كذلك على العدالة في نتائج الطلبة.



التقاضي في الكويت



مراحل ودرجات التقاضي ‏في محاكم الكويت متعددة، وعليها درجات قضائية مختلفة وعلى تخصصات قضائية متنوعة، وكل ذلك لأجل تحقيق فرص العدالة والمساواة ‏بين المتنازعين في مختلف أنواع الخصومات القضائية التي ترد الى المحاكم. وقد كانت قديما ‏أمور التقاضي وتقديم الشكاوى بين المتخاصمين كلها بالكامل تقع على عاتق القاضي الذي يتم اختياره لحكمته وخبرته وحنكته في مجال فقه المعاملات، ‏ولكن لم يكن هناك نظام متكامل يتم من خلاله إصدار أحكام دقيقة وتتم مراجعتها من قبل درجات مختلفة من التقاضي، حيث لا يكون وراء هذه الأحكام السابقة تدقيق ومحاسبة لهذا القاضي، بينما الآن هناك اكثر من محاكمة، تحت قوانين وانظمة، فالتقاضي كلما كان دقيقا، يعطي الحق حقه ويحل العدل والمساواة والأمن لهذه البلاد، ‏وقد تقدمت دولتنا في مجال تنظيم القضاء تقدما كبيرا يتسم بالعدالة والإنصاف بين أفراد المجتمع.



الطالب: ضاري بدر القحطاني



كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون



إيقاف تنفيذ الأحكام



إيقاف تنفيذ الأحكام يكون في حالات تتعلق بحق شخص لأجل استدراك مسألة من نظره رغم صدور الحكم ضده، والقضاء يكون امام مسألة التوازن بين تنفيذ الحكم وتوقيف الحكم لأجل شخص مقدما ما يثبت مصلحته.



والطعن غير العادي هو حالات التماس النظر والتمييز (الطعون غير العادية). وهناك شروط لوقف التنفيذ القضائي إذ يشترط وضع شروط وقت تنفيذ حكم قضائي، وهو أمر جوازي بالنسبة لكل قاض، حيث ان الشروط قد تكون بمطلق الحرية اما قد توافق طلب التنفيذ او تمتنع عن ذلك.



ومن شروط طلب وقف التنفيذ: ان يتم طلب وقف التنفيذ قد طلب من خلال صحيفة الطعن، بالإضافة الى ان يكون جواز الطعن قد نص على حكم النقض، والعديد من الطلبات المتعلقة بطلب وقف التنفيذ.



الطالب: سليمان نجيب المطوع



- التطبيقي - (التجاري) - قانون