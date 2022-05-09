أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف حرص الكويت على الحضور والتواصل مع الوزراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية المعنية بمجال التعليم.



وقال المضف في تصريح لـ «كونا»، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 بالعاصمة السعودية الرياض، انه «اطلع والوفد المرافق له على التجارب الناجحة في مجال التعليم لدول المجلس وهو جزء من التكامل الخليجي بالعمل معا».



واعتبر وجود مؤسسات عالمية مهتمة بالتعليم في هذا المؤتمر «إضافة لنا لنستفيد من تجاربهم المطروحة كونهم مشرفين على كثير من التجارب في دول العالم وهو ما نعتبره استفادة قصوى في عملنا». وأشار إلى أن المؤتمر يحتوي على كثير من محاور النقاش المهمة من خلال الجلسات وورش العمل الكثيرة وكذلك المعرض المصاحب له.



من جهته، قال نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.جاسم الأستاذ في تصريح مماثل لـ «كونا»: «إن هذا المؤتمر مهم في معرفة التحديات وإيجاد الحلول لها في مجال التعليم».



وأضاف د.الأستاذ أن المؤتمر يعرض العديد من التحديات التي تواجه قطاع التعليم والهاجس الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالمية والاقليمية قبل وأثناء وبعد جائحة كورونا كما يقدم رؤى وتنفيذا لأعمال مختلفة لمواجهة هذه التحديات.



وذكر «أن المؤتمر يساعدنا كدول سواء دول المنطقة أو العالم أو حتى المنظمات العالمية المهتمة بالتعليم من خلال مشاركة آرائنا وتجاربنا وهو ما يساهم في تطويره وإيجاد حلول لكثير من المشاكل التي تواجهه».