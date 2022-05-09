أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، زيارة تفقدية إلى ولاية هاتاي، وتحديدا المنطقة الواقعة على الخط الحدودي الفاصل بين الحدود التركية - السورية. وأفادت وكالة «الأناضول» التركية أمس، بأن أكار وصل إلى ولاية هاتاي برفقة كل من رئيس الأركان، يشار غولر، وقائد القوات البرية، موسى آفسافار.



وتوجه أكار برفقة غولر وآفسافار، إلى مخفر حدودي، حيث اطلع على التدابير المتخذة بشأن أمن الحدود، بحسب الوكالة. كما زار الوزير التركي برج مراقبة لمراقبة الحدود.



وكانت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أجلت زيارتها إلى تركيا التي كانت مقررة اليوم، وتهدف إلى زيارة الحدود السورية.



وبحسب ما جاء في بيان بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس الأول فإن «الزيارة المقررة لليندا توماس غرينفيلد، إلى تركيا في 9 مايو تأجلت»، دون ذكر تاريخ جديد للزيارة.