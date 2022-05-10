أعلن أمين السر المساعد لرابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسين القلاف أن الرابطة وبالتعاون مع مركز القياس والتقويم بالهيئة بصدد تنظيم دورة «تدريب المدربين» خلال الفترة من 15 الى 26 مايو بمركز فهد المعجل للتدريب في مقر الرابطة بمنطقة الشامية.



وقال القلاف ان الرابطة تتوجه بالشكر والتقدير لمدير مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة د.وائل الشويعي لتعاونه المثمر مع الرابطة وتوفير كل السبل للمساهمة في نجاح الدورة والتي تعتبر شهادة مهنية، مشيرا إلى أن الرابطة تقدم هذه الدورة مجانا للزملاء أعضاء هيئة التدريب ممن سيحتاجونها ضمن متطلبات الترقية خلال الفترة المقبلة لتيسير عملية الترقية.



وأكد أن الرابطة ستقوم بتكرار هذه الدورة وبالمجان لكل المدربين بهدف تكوين فريق داخلي للرابطة للتدريب سواء في الهيئة أو في كل وزارات الدولة، ولا شك أن دورة تدريب المدربين البداية لاحتراف التدريب، خاصة أن كليات الهيئة تزخر بالمدربين أصحاب التخصصات والشهادات العليا الذين سيكون دخولهم لسوق التدريب فائدة عظيمة ونتائج إيجابية، خاصة أنهم الأقدر على توصيل المعلومة للمتلقي، فالمدرب الكويتي أقدر من غيره علي تدريب الموظف الكويتي.