

شارك مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية في اعمال المؤتمر العالمي للمرافق 2022 الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بمشاركة 10 آلاف متخصص بقطاع المرافق و120 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم.



وقال نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي م.فراس السالم في تصريح لـ «كونا» ان مجلس الأعمال يستعرض خلال المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام أحدث الأبحاث والتجارب الكويتية بهذا المجال.



وأوضح السالم ان المؤتمر يستكشف فرص نمو الأعمال في القطاع على مستوى الإمارات ودول المنطقة اضافة الى الاقتصادات السريعة النمو في آسيا، كما يسلط الضوء على الاجراءات الاستباقية الرامية الى رقمنة أنظمة الطاقة والمياه والحد من الانبعاثات واستقطاب الاستثمارات الطويلة الأمد.



وأشار الى ان المؤتمر الذي يتضمن 50 جلسة نقاشية وفنية يبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على امدادات المياه ومصادر الطاقة في العالم.



يذكر ان مجلس الأعمال الكويتي يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة، كما يفتح أبواب عضوية المجلس لكل رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في الإمارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها.