برعاية وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وبمشاركة أكثر من 50 شركة وجهة متخصصة، يفتتح معرض «هوريكا الكويت 2022» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق فعالياته في 23 الجاري بقاعة البركة في فندق «كراون بلازا»، مستأنفا بذلك نشاطه كأهم حدث من نوعه في الكويت وكواحد من أهم المعارض التي كانت تشهدها البلاد قبل جائحة كوفيد-19.



وقدمت مدير عام شركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير ورئيسة اللجنة المنظمة للمعرض نبيلة العنجري في بيان صحافي الشكر لوزارة التجارة والصناعة لرعايتها الدورة العاشرة من «هوريكا الكويت» التي ستشارك فيها عشرات الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاعات الضيافة كافة، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد تطلع القطاعين العام والخاص لاستعادة صناعة الضيافة المستويات التي كانت بلغتها قبل جائحة كورونا، وسط آمال كبيرة لدى منظمي المعرض وشركائنا الأساسيين من رواد القطاع في الكويت، بأن ازدهار هذه الصناعة سيعود تدريجيا بهمة وتعاون القطاعين العام والخاص.

وأضافت: كرس هوريكا الكويت مكانته المتميزة والرائدة هذه منذ العام 2012 عندما استطاع تجاوز الأدوار التقليدية للمعارض ليكون إضافة إلى وظائفه التسويقية والتجارية، فضاء للقاء بين شركات الضيافة والفاعلين الرئيسيين للاطلاع والتشاور حول أحدث المستجدات الخدمية والتقنية والفنية والاقتصادية، وذلك بمساعدة عشرات الخبراء المحليين والعالميين الذي كانوا يحضرون ويشاركون في فعاليات المعرض وجلساته المصاحبة.

الجدير بالذكر أن فعاليات المعرض تتضمن أيضا مسابقات طهي ذات طابع عالمي، حيث شارك آلاف المتسابقين من مختلف الجنسيات في الدورات الـ 9 الماضية للمعرض، وذلك بإشراف حكام وطهاة دوليين ممن يتوقع مشاركة العديدين منهم في معرض هذا العام، حيث سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال أيام قليلة.

كما تجدر الإشارة إلى أن المعرض يقام بالتعاون بين «ليدرز جروب» وشركة «هوسبيتاليته سرفيسز اللبنانية» العريقة في عالم معارض الضيافة في المنطقة العربية.