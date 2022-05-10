صرحت مجموعة جي إف إتش المالية بأنها وقّعت اتفاقية للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «SQ» ومقرها في الولايات المتحدة، وهي مدير إدارة أصول لقطاع المعيشة ومدير عقارات، وتركز على سكن الطلاب.

وستشهد عملية الاستحواذ تدشين جي إف إتش لعملياتها بالولايات المتحدة بإضافة 180 محترفا عقاريا إلى قاعدة موظفي جي إف إتش، لتجلب بذلك خبرة واسعة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول في القطاع العقاري بالولايات المتحدة.



وتأسست SQ عام 2013، ونمت لتصبح مدير أصول قطاع المعيشة الرائد بمعاملات إجمالية تزيد على 1.4 مليار دولار و32 عقارا سكنيا و10300 سرير تحت الإدارة حاليا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: نحن متحمسون للإعلان عن هذا الاستحواذ، الذي يدشن عمليات جي إف إتش بالولايات المتحدة ويزودنا بوصول مباشر إلى قطاع مساحات المعيشة الجذاب وتمكين المجموعة من الوصول بشكل أفضل إلى السوق المحلي بالولايات المتحدة للمساعدة في تنفيذ استراتيجيتنا العقارية.



ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية جي إف إتش لتوسعة وجودها العالمي من خلال الشراكة والاستحواذ على منصات رائدة وراسخة تتمتع بسمعة قوية في السوق في أوروبا وأميركا الشمالية. سيضيف استحواذ SQ المزيد إلى استثمارات جي إف إتش الكبيرة وخبرتها التشغيلية في العقارات الأميركية.



وتتمثل الاستراتيجية الاستثمارية الرئيسية لشركة SQ في استحواذ وإدارة أصول سكن الطلاب العالية الجودة والمشيدة لهذا الغرض في جامعات عامة كبرى بالولايات المتحدة، وتحقيق القيمة من خلال التطوير التشغيلي وتحسين رأس المال.



ويدير الشركة فريق إداري قوي يتمتع بخبرة متكاملة تزيد على 70 عاما في سوق العقارات التي تجلب شبكة متنوعة من المستثمرين والعلاقات، وقد نجحت الشركة في إنشاء قاعدة مستثمرين مؤسسين عالميين تضم شركات مرموقة في إدارة الاستثمار ومكاتب عائلية ومديري صناديق.



وعقب إتمام هذه المعاملة، ستكون الشركة مملوكة لمجموعة جي إف إتش مع المؤسسين، وشركة استثمار بديل عالمي كبير تدير أصولا تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وترايبوست كابيتال بارتنرز وهي شركة أسهم خاصة مقرها في الولايات المتحدة.



وقال آندي فينور، الرئيس التنفيذي لشركة SQ: بدعم ومساندة من جي إف إتش، نحن نؤمن بقوة بقدرتنا على تحقيق المزيد من النمو في SQ وتنفيذ خطتنا الواضحة لمضاعفة أصولنا الخاضعة للإدارة 3 مرات.

على مدى السنوات التسع الماضية، قمنا بتوسيع قاعدة عملائنا والأصول الخاضعة للإدارة، ونحن على ثقة من أننا سنبني على ذلك بشكل كبير من خلال الاستفادة من جي إف إتش كشريك استراتيجي لنا، وسنواصل تقديم أفضل الخدمات لمستثمرينا وسنكون في وضع أقوى لتقديم نتائج جذابة.