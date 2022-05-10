أعلن مركز التواصل الاجتماعي ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري تمكنت من انجاز 99.7% من مشروع تطوير طرق جنوب السرة. وتضمن المشروع، الذي تعكف الهيئة على تنفيذه منذ سنوات، على 3 تقاطعات رئيسية و14 جسرا و4 أنفاق و11 موقفا للباصات، ويهدف المشروع الى:



٭ تحسين الحركة المرورية في المنطقة.



٭ تخفيف الازدحامات.



٭ توفير انسيابية أعلى للطرق الخارجية والداخلية.



كما يعتبر المشروع من اضخم مشاريع البنية التحتية والطرق السريعة في الكويت، ويتراوح عدد الحارات في الجسور في المشروع بين حارة الى 3 حارات، وتخدم الجسور بطرقها الداخلية منطقة جنوب السرة والمناطق المحيطة بها، ويوجد خزان تصريف مياه امطار رئيسي تصل سعته الى 37.500م2.