محمد الجلاهمة



أعلنت الإدارة العامة للمرور أن حملاتها التي امتدت من 30 أبريل حتى 9 الجاري أسفرت عن ضبط 142 حدثا لقيادتهم مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، مؤكدة ان هؤلاء ستتم إحالتهم إلى الاختصاص.



وذكرت أن الحملات المرورية خلصت إلى تحرير 28100 مخالفة متنوعة، وإحالة 45 مخالفا الى نظارة المرور على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة، كما ضبط 16 شخصا مطلوبا، وكذلك 10 ضبطيات متعلقة بحيازة مواد مسكرة ومخدرة.



وأشارت الى ان عدد المركبات والدراجات التي أحيلت الى كراج الحجز بلغ 65 بواقع 54 مركبة و11 دراجة نارية، داعية المواطنين والمقيمين الى الالتزام بقواعد وارشادات المرور.

على صعيد آخر، وبخصوص المقطع الذي تداوله نشطاء لاستهتار مركبة حمراء اللون باعتباره مقطعا حديثا، اكدت الإدارة العامة للمرور أن المقطع قديم، وأنها اتخذت بحق الشخص الإجراءات القانونية في حينه.