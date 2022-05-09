ثمّن رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي اقبال المحسنين والمتبرعين من اهل الخير من المواطنين والمقيمين الذين ساهموا بفاعلية في المشاريع التي طرحتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.



وكشف د. الشطي عن حجم المشاريع الخيرية الموسمية التي نفذتها الجمعية لهذا العام ضمن حملاتها الرمضانية والتي زاد عدد المستفيدين منها عن 220 ألف مسلم ومسلمة في ثماني دول .

وبين الشطي ان الجمعية نفذت مشاريعها الخيرية تحقيقا لرغبات المحسنين في كل من سورية والهند واليمن والصومال وبنغلاديش وموريتانيا واندونيسيا بجانب مشاريع الداخل بالكويت، موضحا ان مشروع افطار الصائم وكفالة الارامل والايتام وحفر الآبار والمراكز القرآنية كانت في صدارة المشاريع التي نفذتها الجمعية، بالإضافة إلى مشاريع كفالة الأسر السورية ومساكن الإيواء وكفالة الأيتام من حفاظ القرآن و مشروع سقيا الماء وكسوة وعيدية اليتيم و المساهمة كذلك في مشروع العشر الباقيات ومشروع بادر وازهلها وغيرها من المشاريع التي تم تنفيذها على ارض الواقع .

وعن ‏المشاريع القرآنية داخل الكويت بين الشطي أن الجمعية قدمت العديد من المشاريع القرآنية التي تساهم في نشر علوم القرآن ومنها ما كان لعموم الجمهور كمشروع عالية القراءات للكبار من الرجال والنساء ومشروع غلمان القرآن الموجه للفتيان ومشروع جنان القرآن الموجه للفتيات بالإضافة إلى مشروع تصحيح تلاوة أم الكتاب وحامل الوحي ووقف ألف لام ميم، ووقف معلم الناس الخير و توزيع المصاحف وغيرها من المشاريع المباركة .

وأوضح د. الشطي ان الجمعية تولي ضمن مشاريعها ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا وقد خصصت لهم عدة مراكز قرانية للمكفوفين ومن فئة الصم والبكم يتعلمون خلالها حفظ القرآن بلغة برايل ولغة الاشارة .

‏وأشاد الشطي بالتفاعل المبارك من المحسنين والمتبرعين مع المشاريع التي طرحتها الجمعية خلال رمضان، مثمنا العطاء الخيري لأهل الكويت والمقيمين على هذه الأرض الطيبة والذين اثلجوا الصدور من جميل عطاياهم، سائلا الله عز وجل ان يتقبل من الجميع خالص العمل، وان يخلف على كل متبرع زان صيامه بالانفاق في سبيل الله وكان سببا في التوسعة على اخوانه في شتى بقاع الارض .