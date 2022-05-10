أعلنت جمعية الهداية الخيرية تنفيذها لمشروع تسبيل المياه "2022” داخل الكويت وخارجها.. وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وقال رئيس جمعية الهداية الخيرية بندر بن دليل المطيري إن المشروع يأتي في إطار شراكة الجمعية مع الجهات والمؤسسات الرسمية في دولة الكويت، بهدف تلبية الاحتياجات المجتمعية، وتحقيق أهداف العمل الخيري.

وأوضح بن دليل أن تتفيد المشروع داخل الكويت، اشتمل على توزيع,1,400000(مليون وأربعمائة ألف) عبوة مياه في المساجد ومراكز خدمة المواطن، بينما يتم تنفيذ المشروع خارج الكويت من خلال حفر 7 آبار مياه في المناطق المحتاجة بالهند ومالاوي.

مضيفاً أن مشروع «تسبيل المياه» يعد واحداً من أكثر المشروعات التي تعزز التكافل والتراحم الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع وأن المشروع يأتي انطلاقا من قول الله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «أفضل الصدقة سقي الماء».

وفي ختام تصريحه تقدم رئيس جمعية الهداية الخيرية بشكره وتقديره للأمانة العامة للأوقاف على دعمها للمشروع، وحرصها على تخفيف معاناة مختلف الفئات داخل الكويت وخارجها، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم ومن أصحاب الوقفيات الخيرية نفقاتهم وأن يجعلها في موازين حسناتهم.