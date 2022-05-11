البلدية ستُطلق مشروعاً تطويرياً للوصول إلى تقديم 90% من خدماتها إلكترونياً خلال أكتوبر

البلديات كانت محركات أساسية لمواجهة «كورونا»..والجائحة عززت الخدمات الإلكترونية

بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن «انجاز» يعتبر احد المشروعات الصغيرة الحيوية التي تحظى بدعم كل الوزارات المعنية بمساندة وخدمة الشباب.



وقال المنفوحي خلال افتتاح مؤتمر العمل البلدي الـ 11 المشترك الخليجي والذي أقيم برعاية وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس والذي يستمر حتى 12 مايو الجاري، ان المؤتمر يأتي هذا العام في ظل تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم بأكمله ولم تستثن أحدا وما استلزمه مواجهة هذه الجائحة من إجراءات احترازية وصلت للإغلاق الكلي والجزئي.



وأضاف: تحولت البلديات إلى محركات أساسية لمواجهة الجائحة وأهم الأدوات لمواجهتها على المستوى الداخلي أو من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن المؤتمر يأتي هذا العام تحت عنوان «بلدية ذكية» لما تمثله التطورات والقفزات السريعة في مجال التكنولوجيا واستخدامها في تقديم الخدمات البلدية، معربا عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيخرج بالنتائج المرجوة منه والتوصيات المناسبة وفق الموضوعات المعروضة لما فيه خدمة بلديات دول مجلس التعاون الخليجي.



وذكر ‏أن الأمانة العامة أصدرت تقريرا خاصا بجهود البلديات المتعلقة بدول مجلس التعاون وكيفية مساهمتها في تقليص والحد من انتشار جائحة كورونا، مشيرا الى ان المؤتمر سيناقش العديد من التقارير وسيتم رفعها إلى اللجنة العلمية ومن ثم إلى المسؤولين تمهيدا لرفعها إلى القادة خلال الاجتماع الدوري المقرر لهم، مؤكدا أن الهدف من هذه اللقاءات هو تبادل الخبرات والتجارب، وهناك توصيات ستتم مناقشتها ضمن اللجنة العلمية على أن يتم عرضها لاحقا.



‏وتابع: نجحت البلدية في طرح فكرة مشروع «إنجاز»، مؤكدا أهمية قيام وزارات الدولة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يؤجر المحل بسعر رمزي جدا ما يتيح لصاحب المشروع تجربته قبل الانتقال للسوق الحقيقي، مؤكدا أن هناك توجها لإنشاء أسواق أخرى في المحافظات، مشيرا الى أن «كورونا» وما تبعها من تداعيات أدى الى الاعتماد الكلي على الخدمات الإلكترونية، حيث طرحت البلدية اغلب مشاريعها عن طريق النظم الإلكترونية، معربا عن سعادته لما وصل إليه من إنجازات وهذا ينعكس على تصنيف الكويت في تسهيل بيئة الأعمال، مؤكدا أن البلدية تقف على أرض صلبة، وهناك مشروع تطويري ستطلقه البلدية خلال أكتوبر المقبل لتقديم حوالي 90% من الخدمات إلكترونيا. ‏ ‏من جانبه، أعرب رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير العام لبلدية الفجيرة م.محمد الافخم عن سعادته البالغة بالمشاركة في المؤتمر، لافتا الى أنها فرصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين للاستفادة من التجارب، مؤكدا أن دول الخليج تعتبر وطنا واحدا للجميع.



وأضاف الأفخم أن المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات المهمة في مجالات متنوعة من أهمها الاستخدامات العالمية لنظم المعلومات الجغرافية، كما سيعرض افضل الممارسات لعقود النظافة والرقابة عليها، مشيرا إلى أن وفد الإمارات، أكبر الوفود المشاركة وسيقدم أوراق عمل عن تطوير النفايات في إمارة دبي وتوزيع الأراضي في إمارة الفجيرة، آملا أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة في تطوير خدمات البلدية بدول الوطن العربي عامة والخليج خاصة.



بلدية قطر تحصد المركز الأول بجائزة العمل البلدي



قام مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وممثل أمانة مجلس التعاون الخليجي بتوزيع جائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي في دورتها الرابعة لعام 2021 - 2022 وتكريم الفائزين وجاءت النتائج كالاتي:



٭ المركز الأول: بلدية دولة قطر عن مشروع «مركز معالجة النفايات الصلبة».



٭ المركز الثاني: بلدية مدينة دبي الإمارات العربية عن مشروع «الامارات واحة الاستدامة الذكية».



٭ المركز الثالث: المملكة العربية السعودية أمانة جدة عن مشروع «مردم جده الذكي».



٭ المركز الرابع: المملكة العربية السعودية أمانة الاحساء عن مشروع «مردم نفايات ذات طابع بيئي».



٭ المركز الخامس: إمارة أبوظبي عن مشروع «فرز النفايات».