أعلنت «طيران الجزيرة» عن إطلاقها خط رحلات جديدا يعد الثاني إلى سلطنة عمان لتخدم به المدينة الساحلية والسياحية، صلالة.



وتنطلق الرحلات يوم 16 يونيو المقبل وبواقع ثلاث رحلات أسبوعية، لتتيح للمسافرين فرصة الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع أو عطلة طويلة لاستكشاف ثالث أكبر مدينة في السلطنة بشواطئها وأنشطتها البحرية ومزارعها والجبال التي تتحول إلى اللون الأخضر خلال موسم «الخريف» في الصيف والذي يأتي بشلالات موسمية مميزة.

وتعد صلالة أيضا مكان تواجد أضرحة دينية، وكذلك أرض اللبان وهو متحف عماني يقع في منتزه البليد الأثري بمنطقة الحافة، والذي يروي للزائر صفحات من التاريخ العماني القديم بما في ذلك تاريخ تجارة التوابل ودور السلطنة الرائد فيها.



متحدثا عن هذا الخط الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: نتطلع إلى بدء تسيير رحلاتنا إلى هذه الوجهة الجديدة في عمان، لنقدم لعملائنا مزيدا من الخيارات للاستمتاع بعطلات لا تنسى خلال موسم الصيف، صلالة وجهة فريدة من نوعها، ولا شك أنها ستمنح المسافرين العديد من الأنشطة والمناظر الخلابة للاستمتاع بها مع العائلة والأصدقاء خلال الأشهر المقبلة.