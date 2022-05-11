عادل الشنان



كشف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح، عن اعتماد جدول توزيعات المقترحة لقسائم جنوب مدينة سعد العبدالله السكنية وجنوب مدينة صباح الأحمد السكنية. وقال الرويح في تصريح صحافي ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية حريصة على تنفيذ وعودها للمواطنين أصحاب القسائم السكنية، حيث ستقوم شهريا بتوزيع ما يقارب ألف قسيمة سكنية ضمن مشروعي جنوب سعد العبدالله وجنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، مشيرا الى أنه جرى رفع عدد البطاقات في القرعة الواحدة لتتراوح بين 233 و255 بطاقة قرعة.



وأضاف: سيشهد الشهر الأول من التوزيعات المعتمدة التي ستبدأ 11 الجاري توزيع 948 قسيمه في مشروع جنوب سعد العبدالله، وذلك ضمن قطاع N1، في حين سيجري الإعلان عن القسائم الأخرى تباعا.



وأشار إلى ان التوزيعات في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية ستشمل حسب الجدول المعتمد قطاعي N7 ،N9 ، وسيجري الإعلان عنها بتاريخ 1/6/2022.



وأوضح أن المواعيد والخطوات الإجرائية للتوزيعة الواحدة تستغرق 5 أيام عمل بيوم واحد للإعلان عن أسماء دفعة المواطنين المخصص لهم القسائم، ثم يليها يومان لتوزيع البطاقات الأساسية ويوم لبطاقات الاحتياط ويوم أخير لإجراء عملية القرعة. وذكر الرويح أنه لن يتم عقد القرعة إلا بعد استكمال جميع بطاقات القرعة في كل توزيعة على حدة.