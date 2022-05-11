الحميضي: الشركة حققت نتائج ممتازة رغم ازدياد المنافسة في سوق الائتمان بالكويت

الحملات التسويقية التي قمنا بها كان لها دور في المحافظة على إيرادات «التسهيلات»



أعلنت شركة التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 حيث حققت صافي أرباح 4.250 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم 8 فلوس وإجمالي حقوق المساهمين 155.5 مليون دينار وبلغت مجموع أصول الشركة 286.8 مليون دينار.



وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة في الربع الأول قال عبدالله الحميضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إن الشركة حققت نتائج ممتازة في الربع الأول من هذا العام رغم ازدياد المنافسة في سوق الائتمان في الكويت ويرجع السبب في تلك النتائج إلى الزيادة في الأرباح الاستثمارية والحملات التسويقية التي قامت بها الشركة التي كان لها دور في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية.



وأضاف الحميضي أن مجلس الإدارة يتطلع إلى عام 2022 بنظرة إيجابية حيث اعتمد خطة نمو حجم العمل، ما سيحقق نتائج أفضل من الأعوام السابقة بفضل السياسة التسويقية التي تنتهجها الشركة.



هذا، وكانت الشركة قد عقدت جمعيتها العمومية السنوية في 23 مارس الماضي، وحصلت على موافقة المساهمين على توزيع أرباح نقدية بواقع 15% (أي 15 فلسا لكل سهم).



وشركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 44 عاما.

وقد ترسخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات.

وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.