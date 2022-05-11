قال تقرير «بيتك كابيتال» عن سوق الصكوك، إن مناقشات التضخم خيمت على أسواق المال وألقت بظلالها عليه قبل الدخول إلى الربع الثاني من عام 2022، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم العالمي 6.2% في 2022، وهو أعلى بالمقارنة بمستويات 2021 البالغة 4.4% وأعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية الرئيسية عند مستوى 2% إلى 3%، واستجابة لارتفاع معدلات التضخم تبنت البنوك المركزية العالمية مواقف متشددة حيال السياسة النقدية.



وبعد إجراءات رفع أسعار الفائدة وتخفيف السيولة، من المحتمل أن يتأثر نمو الاقتصاد الكلي العالمي الذي تم تعديل معدلات نموه المتوقعة بالفعل إلى مستوى 3.6% نزولا من المستويات السابقة البالغة 4.1% لعام 2022.



ونتيجة للإجراءات المالية المتشددة من الخزانة الأميركية والتي شوهد أثرها على الأوراق المالية وهوامش العوائد لاسيما الأوراق المالية التي تبلغ مدتها سنتين، والتي تعد الأكثر حساسية لدورة الأسعار، فقد أنهت الربع الأول عند معدل عائد 2.336% وهو ما يمثل زيادة بمقدار 172 نقطة أساس منذ بداية السنة.



وحافظت إصدارات الصكوك بالسوق الأول على قوتها، حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات مبلغ 8.25 مليارات دولار للربع الأول المنتهي في مارس 2022. ومقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ارتفع نمو الإصدارات بنسبة 46%. وبلغت الإصدارات لشهر مارس وحده، 5.64 مليارات دولار.



وشملت الإصدارات الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2022 إصدارا للصكوك المستدامة لمدة 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار من قبل البنك الأهلي السعودي. تلاها إصدار جمهورية باكستان الإسلامية بتسعير صكوك بقيمة مليار دولار لمدة 7 سنوات بنسبة 7.95%.

وعادت جمهورية تركيا إلى السوق بإصدار قياسي قيمته 3 مليارات دولار لمدة 5 سنوات، مع زيادة دفترية في حجم الإقبال على الإصدار بأكثر من 10.75 مليارات دولار ما يمثل 3.6 ضعف حجم الإصدار، وقد قامت شركة بيتك كابيتال بدور المدير الرئيسي ومدير اكتتاب الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند 7.250%.



قام بنك دبي الإسلامي بإصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار بعائد بلغ 2.740% ومدة 5 سنوات وحقق الإصدار إقبالا بلغ نحو 3 أضعاف حجم الإصدار، ثم أصدر بنك أبوظبي الأول صكوكا مدتها 5 سنوات بمعدل ربح 2.591% بحجم إصدار بلغ 500 مليون دولار، وعلى الصعيد المحلي، قام بنك بوبيان قبل نهاية الربع الأول بإصدار مدته 5 سنوات وبعائد ربح 3.389%، حيث بلغ حجم الإصدار 500 مليون دولار، وقامت شركة بيتك كابيتال بدور المدير الرئيسي المشارك ومدير الاكتتاب لهذه الإصدارات.