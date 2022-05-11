وقّع المعهد العربي للتخطيط اتفاقية منحة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ برنامج تدريبي عملي لرواد الأعمال الكويتيين.



وقال المدير العام للمعهد د.بدر مال الله، في تصريح لـ «كونا» على هامش التوقيع، إن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 120 ألف دولار تستهدف تدريب رواد الأعمال الكويتيين المتميزين وتحديد المعوقات التي تواجههم واحتياجاتهم التدريبية من خدمات لتطوير أعمالهم.



وأضاف أن برنامج المنحة يركز على تشجيع العمل لحساب النفس وانخراط الخريجين الجدد في مشروعات إنتاجية ريادية ابتكارية إضافة إلى التركيز على شمولية الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الاستثمارية المتميزة.



وأوضح أن البرنامج التدريبي يتكون من ثلاثة محاور رئيسة هي محور التوعية والتثقيف ويشتمل التدريب على إعداد دراسات الجدوى بموجب نماذج سابقة التجهيز وخطط إنشاء المشروع ومحور الإرشاد والتوجيه الذي يتضمن الجوانب القانونية والإدارية والتمويلية للمشروع والحصول على رخص «الفرانشايز» ومحور التطوير ويشمل استراتيجيات التوسع وتطوير المشروعات.



من جهته، قال المدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد في تصريح مماثل لـ «كونا» إن مؤسسات العمل العربي التنموي «تتحمل جزءا من مهمة مواجهة البطالة واختلالات سوق العمل وضعف ثقافة العمل الحر».



وأوضح ان التدريب العملي في البرنامج التدريبي يشكل ما نسبته 90%على الأقل من محتوى البرنامج، مبينا أنه يساعد على تسهيل اكتساب رواد الأعمال مهارات ومعارف البحث عن أفكار المشروعات وتقييمها واختيار الأفضل منها وانشاء المشروعات وإدارتها وتنمية اعمالها.



وذكر أن البرنامج لن يقتصر على ورش التدريب العامة فقط بل سيمتد إلى عقد جلسات توجيهية خاصة بكل رائد عمل يواجه مشكلة في ادارة مشروعه بعد انشائه.