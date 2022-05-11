عقدت اللجنة التوجيهية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط اجتماعها الثاني في الرياض بمشاركة الكويت.



وترأس وفد الكويت المدير العام للادارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان في الاجتماع الذي جاء بمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ومنظمة الطيران المدني العربية ومسؤولي هيئات الطيران في الدول الأعضاء وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في الفترة من 9 حتى 11 الجاري.



وتم خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز الدعيلج، متابعة مخرجات خطوات الإعلان عن إنشاء المنظمة والبدء في أعمالها ومن أهمها دعم الدول الأعضاء في تنفيذ برنامج «إس إس بي» لتعزيز قدرات الدول في مجال مراقبة السلامة من أجل تحقيق الأولويات والأهداف الإقليمية والامتثال لمتطلبات السلامة الدولية إضافة إلى دعم تنفيذ قرار الجمعية العمومية للايكاو (أي 39 - 12) ودعم خطط الإيكاو العالمية للسلامة والملاحة الجوية «قاس بي» و«قان بي».



وأشار الدعيلج في كلمته الى أن الاجتماع فرصة للتواصل والوصول إلى اتفاق حول مستقبل المنظمة الإقليمية ولمناقشة القضايا المشتركة، مثمنا جهود منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) المستمرة على مدى العقد الماضي للدعم في إنشاء منظمة مراقبة السلامة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO).



واعرب الدعيلج عن أمنياته أن يسفر الاجتماع عن التوصل إلى أفضل التجارب والممارسات في مجال مراقبة السلامة الجوية بالطيران المدني والاستفادة من الخبرات والكوادر وإرساء أعلى مستويات السلامة الجوية والتثقيف بآخر مستجدات مجموعة سلامة الطيران الإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء والمقترحات وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين هيئات وسلطات الطيران المدني في المنظمة إلى جانب متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول للجنة التوجيهية 2018 واعتماد مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الفنية.