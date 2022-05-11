قال مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي م.يوسف الفوزان إن مشاركة الكويت في مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض تأتي انطلاقا من التعاون المشترك بين الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي والهيئة العامة للطيران المدني السعودي وتعد فرصة للاطلاع على الخبرات العالمية في مجال الطيران.



وأكد الفوزان، الذي يترأس وفد الكويت المشارك في المؤتمر في تصريح لـ «كونا» أول من أمس على هامش المؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم، ان المشاركة تهدف للاطلاع على تجارب وخبرات المشاركين في المؤتمر من مسؤولين وخبراء وشركات عالمية في مجال الطيران وخاصة في التعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا.



وأشار إلى ان المؤتمر يهدف لتنمية وتطوير حركة النقل الجوي وإعادتها الى ما كانت عليه بالسابق والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطيران.



وبين ان اقامة المملكة العربية السعودية لمثل هذا المؤتمر الدولي ستعود بالمنفعة الكبيرة على قطاع النقل الجوي في شتى مجالاته سواء على الصعيد المحلي او العالمي، حيث لاقى المؤتمر استحسان كافة الدول المشاركة في المؤتمر والذي تجاوز عددها أكثر من 60 دولة وألفي مشارك وخبير في قطاع النقل الجوي.



وأكد ان اقامة المؤتمر تعكس الرغبة الجادة لدى المملكة في الارتقاء بمستوى الطيران المدني توافقا مع «رؤية المملكة 2030» على الرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم.



واعرب الفوزان عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالتنظيم الرائع والجهود الكبيرة المبذولة من قبل منظمي المؤتمر، متمنيا له النجاح بالوصول إلى أهدافه المنشودة.



ويضم وفد الكويت الذي يترأسه الفوزان كلا من نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية والقانونية في الادارة العامة للطيران المدني الكويتي فهد العبيدلي ومدير مكتب المدير عام للطيران المدني الكويتي عبدالله العجمي.



وكانت أعمال مؤتمر مستقبل الطيران انطلقت في وقت سابق اليوم الاثنين في الرياض بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويستمر حتى 11 الجاري بمشاركة دولية واسعة.