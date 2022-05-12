أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة عن توزيع 185 الف وجبة على المساجد والعمال ومرتادي الاسواق وذلك خلال تنفيذ مشروع «إفطار صائم» في شهر رمضان الفضيل. وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري ان مشروع «افطار صائم» يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والحملات الخيرية التي أطلقها البنك الكويتي الطعام والاغاثة خلال الشهر الفضيل. واضاف الانصاري ان هذا المشروع ينبع من المسؤولية الاجتماعية للبنك الكويتي للطعام والاغاثة اتجاه المجتمع وعمله المستمر على ديمومة تأمين متطلبات كافة الفئات المجتمعية ومن أهم المشاريع الموسمية التي ينفذها البنك خلال رمضان.