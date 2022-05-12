يزور الكويت خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضم كلا من نائب المدير العام للوكالة، ورئيس قسم العلوم والتطبيقات النووية، ومدير شعبة آسيا والمحيط الهادئ في إدارة التعاون التقني.



وحول الزيارة، قال ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة د.نادر العوضي إنها تأتي في سياق تعزيز سبل التعاون الفني والتقني بين الكويت والوكالة، وسيتم خلالها بحث تطوير القدرات والمهارات الوطنية في المجالات المرتبطة بعمل الوكالة، مع الإعداد للتوقعات المستقبلية التي تساعد في مواجهة تحديات التنمية في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي. ويشمل برنامج الزيارة الالتقاء بالمسؤولين والمختصين في معهد الكويت للأبحاث العلمية مع زيارة لمختبرات المعهد، وكذلك الالتقاء بالمختصين في وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الوكالة في المجالات الطبية، بالإضافة إلى الاجتماع بالمسؤولين في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كما يشمل برنامج الزيارة الالتقاء ببعض المسؤولين في وزارة الخارجية.