بشرى شعبان



كشف مصدر خاص لـ «الأنباء» ان فرق الخدمة المتنقلة بكافة المحافظات تقوم بوضع جدول أولوية لتقديم الرعاية المتكاملة للمسن في منزله خلال الأسبوع الأول، بالإضافة للزيارة العلاجية بعد أن عاد العمل في الخدمة المتنقلة في 8 من الجاري.



وبين المصدر أن الفرق تقوم بزيارة كل مسن من المسنين الذين يستفيدون من خدمات الفرق المتنقلة الـ 3300 مرة كل شهر، وبعض الحالات أكثر من زيارة وفق الحاجة بناء على تقارير الوحدات عن الحالات.



واكد أن الفريق يضم أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، بالإضافة إلى أخصائي علاج طبيعي، يقدمون الرعاية الأولية للمسن.