أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، حيث استمر تحسن أداء الشركة، مسجلة صافي أرباح من العمليات التشغيلية بلغت 1.9 مليون دينار في الربع الأول من 2022 مقارنة بصافي أرباح بلغت 0.4 مليون دينار في الربع الأول من 2021، كما وبلغت صافي الأرباح للشركة الأم مليون دينار في الربع الأول من 2022 مقارنة بصافي أرباح بلغت 1.5 مليون دينار في الربع الأول من 2021.



وخلال الربع الأول من 2022، سجلت الأرباح التشغيلية نمو ملحوظ تم تحقيقه عبر معظم القطاعات بما في ذلك الصناعات الدوائية، والتعليم، والتغذية، والعقار مقارنة مع 2021.

وكان الأداء لمحفظة الأصول مدعوما من خلال عملية ترشيد للتكاليف عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى التحول الإيجابي في محفظة الاستثمارات.



وارتفعت إيرادات العمليات التشغيلية إلى 8.1 ملايين دينار في الربع الأول من 2022، لتسجل نمو 1% من 8.0 ملايين دينار في الربع الأول من 2021، كما بلغ صافي الأرباح من العمليات المستمرة 1.6 مليون دينار في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي خسائر قدرها 0.7 مليون دينار في الربع الأول من 2021، كما انخفضت إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 6.2 ملايين دينار في الربع الأول من 2022 مدعومة بانخفاض المصاريف بقطاع التكنولوجيا.



هذا، وبلغ إجمالي الأصول 283 مليون دينار في مارس 2022، مقارنة بـ 294 مليون دينار في مارس 2021، وبلغ إجمالي حقوق الملكية للشركة الأم 176 مليون دينار في مارس 2022، مقارنة بـ 184 مليون دينار في مارس 2021، وانخفض إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية إلى 0.20 مرة في مارس 2022، من 0.23 مرة في مارس 2021.



وحافظت صافي أصول المحفظة على قيمتها عند مستوى 233 مليون دينار في الربع الأول من 2022، مقارنة بـ 234 مليون دينار في الربع الأول من 2021.



كما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية 9% من القيمة الأسمية للسهم بواقع 9 فلوس عن كل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.