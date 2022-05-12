القاهرة - خديجة حمودة



أعلن الجيش المصري ان القوات الجوية قامت بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية.



وقال بيان نشره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: نجحت القوات في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف القوات، وواصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة، مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.



كما تمكنت قوات إنفاذ القانون امس من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها، مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.



ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود، كما أصيب جنديان آخران. وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم، وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصرارا على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.