مقبلون على تحديات ومتغيرات سياسية وعسكرية واقتصادية متسارعة قد تنذر بمخاطر عدة وأزمات عتية تحتم علينا مضاعفة العمل للتنسيق والتواصل وتبادل المعلومات لمكافحتها

الكويت تستضيف اجتماع مجموعة منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنبثقة عن التحالف 24 الجاري للمضي قدماً نحو إيجاد حلول تتمتع بالديمومة والمنفعة الدولية

بوريطة: نحو 50% من الوفيات الناجمة عن الأعمال الإرهابية حدثت بأفريقيا جنوب الصحراء عام 2021 وذلك من إجمالي القتلى في العالم جراء الإرهاب



انطلقت بمدينة مراكش أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش) بمشاركة وفود من 80 دولة بينها الكويت التي يرأس وفدها وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي المغربي خلال الجلسة الافتتاحية ان هذا الاجتماع يأتي في ظروف تزايدت فيها وتيرة التهديدات والأخطار الإرهابية، لاسيما في القارة الأفريقية ما «يقتضي من التحالف الدولي توحيد الجهود لمواجهتها».



وأوضح بوريطة ان «نحو 50% من الوفيات الناجمة عن الأعمال الإرهابية حدثت بأفريقيا جنوب الصحراء عام 2021، وذلك من إجمالي القتلى في العالم جراء الإرهاب الذين بلغ عددهم 3461».



وأشار إلى ان غرب أفريقيا والساحل تشكلان بؤرة للجماعات الإرهابية وهما أكثر المناطق تضررا بأعمالها «حيث يوجد بها أكثر 1.4 مليون نازح بسبب التهديدات والأخطار الإرهابية»، لافتا إلى ان انعقاد الاجتماع الوزاري للتحالف للمرة الأولى في أفريقيا مناسبة لإعلان التضامن.



من جهتها، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند: «ان هناك 10 آلاف مقاتل أجنبي في كل من العراق وسورية وأسرهم ينتظرون أن نعيدهم إلى دولهم الأصلية»، معلنة التزام بلادها «بدعم عدد من الدول في محاربتها لداعش في كل من أفريقيا ووسط آسيا والعراق وسورية».



وأوضح أن «أفريقيا شهدت 500 هجوم إرهابي في 2021 خلفت الكثير من القتلى»، مؤكدة ان الإرهاب يشكل تهديدا حقيقيا في غرب أفريقيا والساحل مجددة التزام الولايات المتحدة بدعم الدول والمناطق التي تعاني من التهديدات الإرهابية.



و ترأس وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي تنعقد أعماله، وألقى الشيخ د.أحمد الناصر كلمة الكويت في هذا الاجتماع جاء نصها على النحو التالي:



في البداية، أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان للمملكة المغربية الشقيقة على كرم الاستضافة وحسن الاستقبال وكذلك لدعوتها المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لعقد هذا الاجتماع الهام والذي يعقد للمرة الأولى في القارة الأفريقية لبحث آخر التطورات المتعلقة بجهود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.



إن الثقة الكبيرة التي توليها الدول للتحالف ومجموعاته المنبثقة عنه أضحت بالغ القيمة والأهمية للاستمرار في مكافحة الإرهاب في المنطقة على كافة الصعد، وها نحن هنا نرحب بانضمام العضو 85 جمهورية بنين الصديقة مما يعكس اهتمام التحالف الواضح في القارة الأفريقية من بعد زيادة رقعة الصراع الحاصلة في منطقة الساحل ولن يألو جهدا في استتابة الأمن والسلم الدوليين هناك.



إيمانا بأهمية الدور الكبير الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها التابعة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في شتى بقاع العالم، نؤكد على أهمية التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه بموجب القانون الدولي وعلى الأخص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.



إن القرار الأممي 2254 يدعم الطموحات المشروعة للشعب السوري في تحديد مستقبله عبر عملية الانتقال السياسي وفي إنهاء النزاع الحاصل في الجمهورية العربية السورية.



واستشعارا بالمعاناة الإنسانية لذوي المقاتلين الأجانب من نساء وقصر من القابعين في السجون السورية والتزاما كذلك من الكويت بدورها كعضو فاعل في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش واستضافتها عدد 14 دولة عضو على أراضيها علاوة على قيامها بتأمين وتسهيل نقل عائلات المقاتلين وايصالهم إلى دولهم بكل يسر وسلاسة والذي بلغ عددهم 186 شخصا إلى يومنا هذا.



إننا مقبلون على تـحـديـات ومـتـغـيـرات سـيـاسـيـة وعـسـكـرية واقتصادية متسارعة في ضوء التطورات الكبيرة التي نشهدها في مختلف اقطار العالم والتي قد تنذر بمخاطر عدة ومصاعب جمة وازمات عتية تحتم علينا جميعا مضاعفة العمل وبذل مزيد من الجهد للتنسيق والتواصل وتبادل المعلومات لمكافحتها ومحاربتها وكبح مواطن نشأتها بأخير السبل وأنجعها.



ومن هذا المنطلق، فإن بلادي تؤكد على أهمية الاستمرار في تفعيل المبادئ التوجيهية التي تم اعتمادها في أول اجتماع وزاري للتحالف يعقد في القارة الآسيوية وبالكويت خلال شهر فبراير 2018.



وختاما، أود دعوة الدول الأعضاء في مجموعة منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنبثقة عن التحالف للمشاركة في اجتماع المجموعة والذي ستستضيفه الكويت بتاريخ 24 مايو 2022 للمضي قدما نحو إيجاد حلول تتمتع بالديمومة والمنفعة الدولية.



هذا، والتقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية مملكة النرويج الصديقة آنيكين هويتفيلدت وذلك على هامش الاجتماع الوزاري.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات والاصعدة وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



والتقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة مولود تشاووش أوغلو.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تنميتها على كافة المجالات والاصعدة وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية مملكة هولندا الصديقة فوبكة هويكسترا.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات والاصعدة، وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما التقى وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا الصديقة بويار عثماني.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات والاصعدة وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



والتقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة أحمد عوض بن مبارك.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كل المجالات والاصعدة وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



والتقى وزير الخارجية مع وزير خارجية مملكة إسبانيا الصديقة خوسيه مانويل ألباريس.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات والاصعدة وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



والتقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد سالم ولد مرزوك.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كل المجالات والاصعدة وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما التقى وزير الخارجية مع وزير الخارجية والتجارة في جمهورية هنغاريا بيتر سيارتو.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات والاصعدة وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



والتقى وزير الخارجية مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا د.جوردان غرليتش رادمانارج. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات والاصعدة وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى وزير الخارجية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كل المجالات والأصعدة وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.