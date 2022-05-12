عبدالعزيز الفضلي



أقام الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب حفلا لتكريم رواد الحركة الكشفية من الدول العربية بواقع رائد ورائدة من كل دولة عربية، وذلك تقديرا لعطائهم المميز طوال السنوات التي خدموا فيها الحركة.



وقال رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د.عبدالله الطريجي ان الاتحاد في اجتماعه الأخير قرر أن تكون هناك وقفة احترام وحب وتقدير لرواد الحركة الكشفية في السنوات الماضية ووجدنا أن هؤلاء الرواد من الشرائح التي قدمت الكثير قد تكون هناك ظروف معينة لم يتم تكريمهم فيها في السنوات الماضية، لذلك اتخذنا قرارا بتكريم هذه القامات الوطنية التي خدمت في السنوات الماضية. وأضاف باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء الاتحاد الكشفي العربي وجمعية الكشافة الكويتية، نرحب فيكم في الكويت ونقول لكم انتم تستحقون اكثر من هذا التكريم، وما هو إلا بداية بخطوات أخرى قادمة، موضحا أن الاتحاد الكشفي اتخذ قرارا أيضا بأن تكون هناك رحلة عمرة لزيارة الأماكن المقدسة قبل نهاية هذا العام وستنظمها الأمانة العامة للاتحاد بإذن الله.



وقال الطريجي مخاطبا الحضور: «سامحونا إذا قصرنا بأي شيء في الكويت، متمنيا للمشاركين في الملتقى العودة لديارهم بكل أمن وسلام».



من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الكشافة السعودية د.عبدالله الفهد في كلمة نيابة عن الجمعيات الكشفية العربية: إنني من هذا المكان أنقل شكر وعرفان رؤساء الجمعيات للكويت على استضافتها هذه البرامج المتنوعة والمتكاملة، مثمنا في الوقت نفسه دور د.عبدالله الطريجي الذي نقل جميع مكونات الحركة الكشفية.



وتابع: لأول مرة تقام مثل هذه الأنشطة في وقت واحد وتحت سقف واحد وجمعت الرواد والمرشدات والرائدات ورؤساء الجمعيات وكذلك الشباب لتمكينهم وقيادتهم لهذه الحركة، مباركا انتقال مقر الأمانة العامة للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات إلى الكويت. بدوره، أكد قائد الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا فرج بن سليم اننا نعمل اليوم ضمن فعاليات الملتقي الكشفي وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لنشارك معكم في حفل تكريم الرواد والرائدات الذين حملوا مشعل الكشافة العربية في مساندة ودعم وتقديم الخبرة لمنتسبي الحركة، وهم نعم السلف والعون لمكانتهم في المجتمع وتأثيرهم في محيطهم، حيث كانوا ومازالوا قدوة حسنة.



بدوره، قال رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات فتحي فرغلي ان القيادات الكشفية الشابة بني عليها هذا اللقاء كونهم نشاطا متميزا، وهم أساس هذه الملتقيات خاصة ان المرحلة المقبلة هي مرحلة الشباب.



دقيقة حداد على روح الشهيدة شيرين



طلب رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د.عبدالله الطريجي من الجميع الوقوف دقيقة حدادا على روح الشهيدة الصحافية البطلة شيرين أبوعاقلة التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرض فلسطين المحتلة.