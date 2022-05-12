عبدالله الراكان



بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الكويت جيم هولتسنايدر، اطلقت بوينغ واميديست برنامجا لدعم المرأة الكويتية في تطوير مهاراتها المهنية لأهداف خطة التنمية الوطنية في الكويت بالشراكة مع كلية الدراسات التجارية ممثلة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأكد عميد كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الحنيان حرص الكلية على دعم المبادرات التنموية بالتعاون مع المؤسسات المختلفة من أجل تنمية وتدريب أفضل اتساقا مع «رؤية الكويت 2035» في مجال بناء الإنسان الكويتي.



وأشار الحنيان إلى التعاون مع مؤسسة اميديست والتي تعتبر منظمة غير ربحية أميركية متخصصة تعنى بأنشطة التعليم والتدريب، مبينا أن ذلك ما تسعى إليه الكلية في اقامة البرامج التدريبية للأساتذة والطلبة.



وأضاف أن «هذا التعاون جاء مع ممثلين من شركة بوينغ الذين يعتبرون سباقين في دعم مثل هذه المشاريع التنموية في الكويت وكلية الدراسات التجارية هي احدى المحطات التي كانت المكان ان تستفيد من البرامج التدريبية».



وعن البرامج التدريبية، قال الحنيان «هناك برنامجان تدريبيان أحدهما للأساتذة والآخر للموظفين في الكلية»، مبينا أنها برامج تدريبية غير تقليدية تتعلق بالفكر والقيادة وإدارة الأزمات وبعض البرامج المتخصصة في تطوير مهارات وتمكين المرأة، مشيرا إلى أنه في الفترة الأولى سيتم تدريب 20 عضو هيئة تدريس ودورة أخرى لـ 20 اداريا حتى تتم الاستفادة كون الدورة التدريبية تأخذ طابع التفاعل بين المتدربين.



بدوره، قال العضو المنتدب لشركة بوينغ في الكويت العميد ركن (متقاعد) مساعد الهولي ان برنامج تمكين المرأة بالتعاون ما بين بوينغ واميديست هدفه تنمية مهارات الموظفين وتعزيز قدراتهم المهنية والقيادية والادارية، مضيفا ان بوينغ لديها انشطة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة والكويت ومعهد الابحاث ووزارة الداخلية، مشيرا ان البرنامج يشمل تدريب 60 امرأة كويتية على المهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز قدراتهن المهنية لتعزيز خطة الكويت الانمائية.



من جهته، اكد رئيس بوينغ للشرق الأوسط وأفريقيا كولجيت غاتا-أورا أن برنامج تمكين المرأة مهم في تنمية المهارات الوظيفية بالتعاون مع أميديست الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، مشيرا ان البرنامج يعتبر مهما للمنطقة ويهدف لدعم المرأة وتعليمها المهارات المطلوبة التي تمكنها من النجاح في مجال عملها، ويسعدنا التعاون مع شركائنا هنا في سبيل إنجاح هذا البرنامج.