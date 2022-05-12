

يسر فنادق ومنتجعات سانت ريجيس أن تعلن عن الانتهاء من المرحلة الأولى من التحول الشامل المكون من ثلاث مراحل والذي سيشهد إعادة تقديم اثنين من الأبراج الثلاثة التي شغلها فندق شيراتون الكويت تحت العلامة التجارية الشهيرة سانت ريجيس.



تقدم المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها مفهوم جديدا لمدينة الكويت من خلال دخول فندق سانت ريجيس بمجموعة فاخرة ومتنوعة من الغرف والاجنحة التي تم تجديدها حديثا وسيبقى البرج الثالث ليمثل فندق شيراتون الكويت التاريخي وتعد كلتا العلامتين التجاريتين جزءا من مجموعة Marriott Bonvoy المتميزة التي تضم 30 علامة تجارية فندقية.



وتتميز غرف وأجنحة سانت ريجيس الكويت بالتصميم الأخاذ والتكنولوجيا الحديثة ويضاف الى ذلك خدمة الخادم الشخصي والتي تمثل العلامة الفارقة لفنادق سانت ريجيس وتوفر خدمة استباقية على مدار الساعة وتضمن مراعاة طيب الاقامة لكل النزلاء بعناية بالغة.



وستتضمن المراحل التالية للتحول الشامل بهو الفندق التاريخي، المطاعم والمرافق الترفيهية كما تشمل تغيرا شاملا لقاعات المناسبات في الفندق على أن تكون باقي خدمات سانت ريجيس الكويت متاحة خلال هذه الفترة.



وتواصل علامة سانت ريجيس تعزيز مكانتها عالميا من خلال إضافة العنوان المرغوب فيه لمدينة الكويت بعد اكتمال تحوله في العام 2023 حيث يفتح فندق سانت ريجيس الكويت حقبة جديدة من الفخامة كأفضل عنوان في العاصمة معززا بالتقاليد المشهورة للعلامة التجارية والخدمة الاستثنائية والتراث الغني والتصميم الساحر.



ويبعد فندق سانت ريجيس الكويت خطوات على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومنطقة الأعمال والمراكز الحيوية، وعلى مسافة قصيرة من حديقة الشهيد، أكبر حديقة حضارية في الكويت ويبعد حوالي 15 دقيقة عن مول الأفنيوز ـ أحد أكبر مراكز الترفيه في الكويت ومطار الكويت الدولي.



وقال مدير عام فندق سانت ريجيس الكويت وفنادق شيراتون الكويت فهد أبو شعر «يسعدنا أن نكمل المرحلة الأولى من فندق سانت ريجيس الكويت، والتي عند اكتمالها ستعيد تعريف مشهد الضيافة الفاخرة في هذه الوجهة العريقة».



وغرف الضيوف والأجنحة الجديدة في فندق سانت ريجيس الكويت متاحة الآن للحجز وللاحتفال بالظهور الأول للعلامة التجارية الشهيرة في الكويت يقدم فندق سانت ريجيس الكويت عروض إقامة حصرية للضيوف والتي تشمل تقاليد شاي بعد الظيهرة للعلامة التجارية في المقهى الإنجليزي، وتوفير 20% على المساج، وتسجيل المغادرة المتأخر والمزيد.