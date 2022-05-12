

علاء مجيد



كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن حجم الائتمان لدى البنوك سجل ارتفاعا ملحوظا منذ بداية 2022، وسجل مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الأول من العام الحالي إذ بلغ 43.65 مليار دينار مرتفعا بما قيمته 1.372 مليار دينار وبنسبة 3.24% مقارنة مع 42.28 مليار دينار في ديسمبر الماضي.



وارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 8.68% بما قيمته 3.48 مليارات دينار، مقارنة بمستوياته في مارس 2021، والذي سجل خلاله نحو 40.17 مليار دينار، وارتفع أيضا بشكل شهري بنسبة 1.1% بما قيمته نحو 495 مليون دينار مقارنة مع 43.16 مليار دينار في فبراير الماضي.



وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 0.05%، وبقيمة مليون دينار لتصل إلى 1.846 مليار دينار مقارنة بـ 1.845 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، كما سجلت نموا سنويا بلغ 15.08% مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي، والبالغة 1.604 مليار دينار، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.48% مقارنة بمستويات فبراير الماضي والبالغة 1.837 مليار دينار.



ولجهة القروض المقسطة والتي تمنح للمواطنين بغرض ترميم أوشراء سكن خاص، فقد شهدت ارتفاعا خلال الثلاثة أشهر الماضية بنسبة 2.39% لتسجل مستوى 14.735 مليار دينار خلال مارس الماضي بالمقارنة ب 14.391 مليار دينار في ديسمبر 2021 كما سجلت نموا سنويا بلغت نسبته 13.87% مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي البالغة 12.94 مليار دينار، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.92% مقارنة بمستويات فبراير الماضي البالغة 14.6 مليار دينار.



وشهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6.4% لتسجل مستوى 2.993 مليار دينار خلال مارس الماضي مقارنة ب 2.812 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021 كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 11.9% مقارنة بمستوياتها في مارس 2021 والبالغة 2.674 مليار دينار، كما ارتفعت شهريا بنسبة 2.85% مقارنة ب 2.91 مليار دينار في فبراير الماضي. وشهد ايضا قطاع النفط والغاز ارتفاعا خلال الثلاثة أشهر الماضية بنسبة 6.45% لتسجل مستوى 2.276 مليار دينار خلال مارس الماضي بالمقارنة 2.138 مليار دينار في ديسمبر، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 15.4% مقارنة بمستوياتها في مارس 2021 والبالغة 1.97 مليار دينار كما ارتفع القطاع ايضا على المستوى الشهري بنسبة 2.52% مقارنة ب 2.22 مليار دينار خلال فبراير الماضي. ولجهة الودائع، فقد زادت بالقطاع المصرفي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3.22% بما قيمته1.4 مليار دينار لتصل إلى 45.99 مليار دينار في مارس بالمقارنة مع مستوى 44.56 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في مارس من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع ايضا بشكل سنوي بنسبة 4.8% بارتفاع 2.11 مليار دينار مقارنة بمستوى 43.88 مليار دينار، بينما ارتفعت الودائع بشكل شهري بنسبة 1.17% بما قيمته 531.5 مليون دينار مقارنة بـ 45.46 مليار دينار في فبراير الماضي.



وزادت الودائع في البنوك بنهاية الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي بنسبة 3.22% وبقيمة 1.435 مليار دينار لتبلغ مستوى 45.99 مليار دينار وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2021 والبالغة 44.56 مليار دينار، بينما ارتفعت بنسبة 1.17% شهريا مقارنة بـ 45.46 مليار دينار خلال فبراير الماضي.



وجاء الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي مدفوعا من الزيادة في الودائع الخاصة بالدينار بنسبة 7.1% وبقيمة 1.4 مليار دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، ليبلغ رصيد الودائع الخاصة لدى البنوك الكويتية 36.38 مليار دينار بنهاية مارس 2022، مقارنة مع رصيد بلغ 34.96 مليارا دينار بنهاية ديسمبر2021، كما ارتفعت الودائع الخاصة على المستوى السنوي بنسبة 5.13% وارتفاع شهري بلغت نسبته 1.84%.



وعلى صعيد متصل، تراجعت الودائع الحكومية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2.49% وبقيمة 184 مليون دينار ليبلغ رصيد ودائع القطاع الحكومي 7.188 مليارات دينار بنهاية الربع الاول مقارنة مع رصيد بلغ 7.372 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2021، بينما ارتفعت على مستوى شهري بنسبة 0.25%، إذ بلغت في فبراير 7.17 مليارات دينار.



وخلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية بنسبة 9% وبقيمة 200 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الاجنبية الى 2.423 مليار دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 2.223 بنهاية ديسمبر 2021. بينما انخفضت على اساس شهري بنسبة 5.64% مقارنة مع 2.56 مليار في فبراير.