ضمن استمرارها في رعاية العمل التطوعي وجهودها الدائمة في تحقيق أقصى فائدة للمجتمع، تشارك شركة إن سي إم للاستثمار (إحدى أرقى شركات الاستثمار والتداول الالكتروني المعروفة في الكويت والشرق الأوسط) في حملة التبرع بالدم كراع رئيسي بالتعاون مع جمعية المتبرعين بالدم الباكستانية، والتي سيتم تنظيمها يوم الجمعة القادم الموافق 13 مايو 2022.



وفي هذا السياق، صرح مدير إدارة التسويق لشركة إن سي إم للاستثمار فراس مشتاق: «يسعدنا بأن نكون الراعي الرئيسي في حملة التبرع بالدم للمرة السابعة على التوالي، فالتزامنا بالمشاركة في هذه البادرة على الدوام يعكس مساعينا وحرصنا الدائم لتقديم العمل التطوعي والدعم للأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية».



وصرح مشتاق: «ستكون حملة التبرع بالدم مخصصة لمرضى الثيلاسيميا، حيث يعرف مدى حاجة الحالات الحرجة لمرضى الثيلاسيميا لنقل وحدات الدم بشكل مستمر للتعايش مع اضطراب الدم الوراثي الذي يعانون منه».



وكما صرح بأن مشاركة الشركة في حملات التبرع بالدم تأتي من الدور الإنساني للشركة في العطاء والتفاني وتلبية الاحتياجات الوطنية ومساندة بنك الدم المركزي الكويتي ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة.



وذكر أن المشاركة في الحملة تأتي لتجسيد روح المسؤولية المجتمعية المشتركة.



واختتم مشتاق: «ندعو الجميع للحضور والمشاركة في حملة التبرع بالدم التي ستقام يوم الغد الجمعة الموافق 13 مايو 2022 من الساعة 1:00 ظهرا حتى الساعة 7:00 مساء، حيث ستسعدنا رؤيتكم ومشاركتكم معنا في جعل هذا الحدث متميزا».



تجدر بالإشارة إلى أن حملة التبرع بالدم الأخيرة التي شاركت فيها شركة إن سي إم للاستثمار قد أقيمت في شهر فبراير الماضي بحضور أكثر من 350 شخصا وتبرع أكثر من 100 شخص بوحدات الدم، حيث كانت مهداة إلى مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19).