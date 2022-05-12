عادل الشنان



تماشيا مع توجه مجلس الوزراء لترشيد الانفاق والحفاظ على المال العام، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو وجه بتقليص عدد اعضاء اللجان في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتخفيف تكاليف مكافآت اعضاء اللجان، حيث تم تخفيض اعضاء كل من لجنة الطلبات والتخصيص ولجنة التوزيع والتوثيق الى 9 اعضاء في كل لجنة، بعد ان كان عدد اعضاء اللجنتين 50 عضوا، بكل لجنة 25 عضوا، في حين تم تقليص عدد اعضاء اللجنة العامة الى 7 اعضاء بعد ان كان عدد اعضائها 8 في السابق.

وقد جاء هذا القرار بعد ان ترأس الوزير العرو مجلس ادارة المؤسسة ابريل الماضي لمناقشة وضع اللجان الثلاث لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية.

يذكر ان مكافأة اعضاء اللجان العامة تقدر بـ 2500 دينار سنويا لكل عضو.