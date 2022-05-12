حذرت متحدثة باسم الحكومة الصينية امس الحكومة الأميركية من التحركات التي تنحرف عن مبدأ «صين واحدة».



وأدلت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، بهذه التصريحات ردا على تحديث أخير لـ «صحيفة وقائع تايوان» المعروضة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية تم فيه حذف الصياغة الخاصة بعدم دعم ما يسمى «استقلال تايوان» وبالاعتراف بموقف الصين بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين.



وقالت تشو إن بعض السكان في منطقة تايوان يثيرون هذه القضية في محاولة لكسب دعم الولايات المتحدة للاستقلال، مضيفة ان «مثل هذه الخطوة لن تغير حقيقة أن تايوان جزء من أراضي الصين».



كما حثت تشو الحكومة الأميركية على التمسك بمبدأ صين واحدة والامتثال لشروط البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة عبر اتخاذ إجراءات ملموسة.



من جهتها، أكدت الولايات المتحدة أن سياستها بشأن تايوان لم تتغير، وذلك إثر نشرها تحديثا لـ «بطاقة تعريف» للجزيرة أثارت غضب بكين بسبب خلوها من العبارة الشهيرة التي تؤكد فيها واشنطن بصورة لا لبس فيها أنها «لا تدعم استقلال» تايوان.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «لا تغيير في سياستنا. كل ما فعلناه هو أننا حدثنا صحيفة وقائع، إنه شيء نقوم به على أساس منتظم بشأن جميع علاقاتنا في جميع أنحاء العالم».



وفي سياق متصل، قال الجيش الصيني امس إنه راقب سفينة حربية أميركية كانت قد أبحرت عبر مضيق تايوان وحذرها، وهي واقعة حدثت بعد قليل من تنفيذ الصين تدريبات بالقرب من الجزيرة.



وأفاد الأسطول السابع بالبحرية الأميركية بأن المدمرة (بورت رويال) المزودة بصواريخ موجهة قامت أمس الاول «برحلة روتينية» عبر مضيق تايوان في المياه الدولية «وفقا للقانون الدولي»، وهي ثاني مهمة من نوعها خلال أسبوعين.



وقالت البحرية الأميركية إن السفينة: «مرت عبر ممر في المضيق خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية».



وأوضحت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان إن قواتها راقبت السفينة طوال الوقت و«حذرتها».



وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى ان السفينة الأميركية أبحرت شمالا عبر المضيق وإن الوضع في الممر المائي يسير «كالمعتاد».



وأضافت: «الولايات المتحدة كثيرا ما تقدم على مثل هذه الأعمال وتثير القلاقل وترسل إشارات خاطئة لقوى استقلال تايوان وتزيد التوتر عمدا عبر مضيق تايوان».



وتابعت: «تحافظ قوات المنطقة على حالة تأهب قصوى في كل الأوقات وتتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات وتدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد».