حنان عبد المعبود

تعقد اللجنة الصحية بمجلس الأمة برئاسة د. صالح المطيري، اجتماعا مع رئيس وأعضاء الجمعية الصيدلية الكويتية لمناقشة إجراء تعديل لبعض أحكام القانون 70/2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وذلك بطلب من الجمعية الصيدلية لإضافة مهنة الصيدلة والمهن المساعدة لها "فني صيدلة" لهذا القانون حتى يشمل القانون جميع المهن الطبية والصحية، حيث تشكل الصيدلة جزءا لا يتجزأ من المنظومة الصحية وتعد احدى أذرع الخدمات الرئيسية للمستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية للوزارة، وتتفرع المهنة لتخصصات دقيقة منها الصيدلة والصيدلة السريرية.