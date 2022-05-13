الجوعان: المؤتمر يوثق الكثير من الشخصيات الكويتية

المسباح: ضرورة تعريف أهل الكويت بالرموز الوطنية

عاطف رمضان



أعلن رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر الوطني السنوي «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» وعضو فريق تعزيز الوحدة الوطنية باللجنة العليا لتعزيز الوسطية التابع لمجلس الوزراء المحامي يوسف الياسين، عن اطلاق فعاليات الموسم الـ19 للمؤتمر يوم الثلاثاء 17 مايو بمسرح مكتبة البابطين للشعر العربي.



وتطرق الياسين خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الى محاور وأهداف وفعاليات المؤتمر، قائلا: نهتدي بمقولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا»، ومسترشدا بمقولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والتي اعتبرها استشرافا ونهجا وطنيا عندما قال «شعب الكويت الوفي أنتم لا غيركم بوحدتكم الوثقى وبروحكم العالية السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز، فالوحدة الوطنية سياج يحمي الكويت والكويتيين وحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات»، وكما قال سموه أيضا «للإصلاح خطوات، وهو لا يحدث بين ليلة وضحاها، وسيظل في حاجة إلى جهد جهيد وصبرا جميل».



وقال الياسين إن «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» مؤتمر توعوي، قيمي، تطوعي، يرسخ الحرص على نسيجنا المجتمعي ويزيده ترابطا وتماسكا ويعزز عقيدتنا الراسخة في نفوسنا عبر الزمان والعصور بوحدتنا المجتمعية، مشيرا إلى أن فكرة المؤتمر انطلقت استلهاما من الدعوات المباشرة التي أطلقها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ـ طيب الله ثراه - بأهمية إدراك ما حولنا من متغيرات واستشعار طبيعة الظروف والمخاطر، الأمر الذي يدعو إلى التكاتف والتلاحم والوقوف صفا واحدا.



وأشار الى ان النسخة الـ 19 للمؤتمر تكرم 16 شخصية هم:



1- د.صالح محمد العجيري (العالم الجامع).



2- لطيفة محمد البراك (تربوية مخلصة).



3 – د.أحمد الخطيب (صاحب مبدأ ثابت).



4- عبدالله محمد النيباري (سياسي فذ).



5- إسماعيل عبدالرسول بهبهاني (للتجارة جامع).



6- ناصر صنهات العصيمي (السياسي الفذ والتاجر الأمين).



7- فيصل الحجي بوخضور (القوي الأمين).



8- حمد عبدالله الفارس (التاجر المثابر).



9- غنام علي الجمهور (سياسي محنك).



10- الفنان عبدالحسين عبدالرضا (فنان متميز).



11- منيرة خالد المطوع (أم المعاقين).



12- غنيمة يوسف المهيني (للتربية عنوان).



13- السفير عادل حمد العيار (السفير المتميز).



14- عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي (نائب ووزير).



15- د. كاظم عباس أبل (أكاديمي نفسي).



16- النوخذة عبدالله إبراهيم الراشد (نوخذة من بيت النوخذة).



وأوضح أن المؤتمر والحملة الإعلامية التابعة له انطلقت الشهر الجاري، مؤكدا تنوع الوسائل الإعلامية، مبينا ان أعضاء لجنة الإشراف العليا للمؤتمر قاموا من قبل بعمل ثمانية عشر مؤتمرا وطنيا تطوعيا، وتم تكريم نحو 200 شخصية كويتية من مختلف العوائل، والمؤتمر يتناول محاور عدة منها ذكر مناقب قدوات كويتية متوفاة قدمت الغالي والنفيس في سبيل رفعة ونهضة الكويت، مؤكدا أن رسالة المؤتمر وأهدافه وغاياته وقيمته مستمدة من عادات وتقاليد ذلك المجتمع المتماسك والمتآخي والمتلاحم، ومنذ أن انطلق المؤتمر في دورته الأولى وهو يعلي من قيمنا الوطنية الأخلاقية والمجتمعية خاصة تلك التي تزيد من لحمة أبناء الكويت وتجمعهم ولا تفرقهم، بمعنى التأكيد على المواطنة المتغلغلة بداخلنا جميعا ولكننا نسعى لنفض بعض الغبار عنها من خلال التأكيد على تخليصها من أي آثار للعصبية القبلية أو الطائفية أو السياسية أو العائلية.



بدورها، قالت عضو لجنة الاشراف العليا للمؤتمر المحامية كوثر الجوعان ان المؤتمر يتميز بكونه يوثق الشخصيات الكويتية التي أعطت الكثير لوطنها، فهم من يؤرخ التاريخ، وأيضا مناسبة تؤكد تعاون افراد المجتمع الكويتي في السراء والضراء وانهم جسد واحد، ويعقد خلال فترة ضبابية يعيشها العالم والكويت، وعلينا توخي الحذر مما يطرح على الساحة المحلية، مبينة ان الاحترام هو الطريق الى الحكمة.



وأكدت الجوعان على أهمية الحضور والمشاركة في هذه الفعالية التي سيتم خلالها تكريم هذه الشخصيات الكويتية التي لها بصمات وانجازات لكل شخصية، وهذه الإنجازات متعددة، ومن الضروري القاء الضوء عليها خلال هذه الفعالية، ويجب توثيق هذا المؤتمر وان يكون هناك اهتمام به من وزارة التربية ويشار اليه في مناهجها حتى يتعرف الطلبة على آبائهم واجدادهم وما قدموه من إنجازات وطنية، وتسليط الضوء على المؤتمر من خلال البرامج التلفزيونية.



من جانبه، قال عضو لجنة الاشراف العليا للمؤتمر صالح خالد المسباح ان المؤتمر يضم أسماء شخصيات متميزة في مختلف المجالات، مشيرا الى أهمية ان يتعرف اهل الكويت على هذه الرموز الوطنية وإنجازاتهم.

رعاة المؤتمر



الراعي الاستراتيجي



٭ شركة High Pro



٭ شركة نصر الله بهبهاني وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.



٭ مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.



الراعي البلاتيني



٭ ديوان الملا.الراعي الفضي



٭ شركة الوزان المتحدة التجارية.



٭ مجوهرات الفارس.



٭ شركة العصيمي للاستشارات العقارية.



٭ عائلة فيصل الحجي بوخضور.



٭ أبناء وأحفاد عبدالله محمد النيباري.



٭ شركة برستيج ديزين.



٭ مركز الفنون.



الرعاة الإعلاميون



٭ وزارة الإعلام.



٭ مجموعة الراي الإعلامية.



٭ جريدة «الأنباء».



٭ شركة O media.



٭ قناة سكوب.



٭ قناة العدالة.



٭ قناة الشاهد.



٭ قناة وجريدة الصباح.



٭ شركة fnone design.