أعلنت شركة «سيتي جروب» الكويت عن فخرها بالشراكة التي جمعتها باللجنة الأولمبية الكويتية تحت مظلة شركاء النقل «Mobility Partners» وهي منظمة رياضية أولمبية مستقلة معترف بها من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك لتنظيم ورعاية الدورة الثالثة لألعاب مجلس التعاون الخليجي التي من المقرر أن تقام في الكويت خلال الفترة من 13 إلى 31 مايو على أن يقام حفل الافتتاح يوم الأحد 22 مايو.



ودورة ألعاب مجلس التعاون الخليجي بطولة رياضية متعددة الألعاب تقام دوريا مرة كل أربع سنوات، وهي البطولة التي كان قد تم إنشاؤها من جانب المجلس وانعقدت لأول مرة في البحرين عام 2011، وستشارك في نسخة دورة ألعاب مجلس التعاون الخليجي المقبلة ست دول، هي: البحرين وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب الدولة المضيفة الكويت وإجمالا سيتبارى أكثر من 1500 رياضي من الذكور والاناث و500 مسؤول في 16 رياضة.



وبموجب هذه الشراكة المرموقة، ستوفر شركة سيتي جروب أكثر من 100 حافلة ركاب لنقل أعضاء الفرق المشاركة طوال فترة إقامتهم في الكويت.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب ديراج بهاردواج: يسعدنا أن نكون شركاء النقل للدورة الثالثة من ألعاب مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع إلى الترحيب بجميع أعضاء الفرق المشاركة وجعل رحلتهم مريحة وممتعة أثناء إقامتهم في الكويت وملتزمون بتوفير وسيلة نقل آمنة ومستدامة لجعل هذا الحدث الرياضي ناجحا وعالقا بالأذهان.



ومن المقرر أن تقام مباريات الفعالية في 12 موقعا، حيث سيتنافس أكثر من 1500 رياضي في 16 لعبة رياضية مختلفة.



ويأتي دعم شركة سيتي جروب لهذا الحدث انطلاقا من إيمانها القوي بدور القطاع الخاص في تطوير قطاع الشباب والرياضة في الكويت، كما أن الشركة ملتزمة لإحداث تغيير جذري في وجه النقل العام في الكويت من خلال توفير خيارات نقل حديثة وموثوقة وأكثر أمانا واقتصادا حفاظا على البيئة كما تلتزم شركة سيتي جروب دائما بتقديم خدمة نقل مستدامة وشاملة، ومن دواعي سرور شركة سيتي جروب أن تدعم مبادرات اللجنة الأولمبية الكويتية التي تساعد على رفع مستوى المشهد الرياضي الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي.