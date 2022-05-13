عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار». متفق عليه.حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات، وتحمل المشاق في الدين، وإيثار ذلك على أغراض الدنيا.



حب الله ورسوله من أفضل الأشياء التي يتمتع بها المؤمنون، فكن صادقا في حبك لله، وحبك لله يزداد بزيادة الطاعة، واحرص على هذا حتى تتمتع بفضل محبة الله، وهو أن يظلك الله بظله يوم لا ظل إلا ظله.