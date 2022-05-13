صرخوه: حققنا نمواً في حجم الأصول المدارة وارتفاع إجمالي الإيرادات واستقطاب عملاء جدد



أعلنت شركة كامكو إنفست عن بياناتها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، فقد حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 3.6 ملايين دينار (ربحية السهم 10.53 فلوس) مقابل أرباح بقيمة 1.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2021 (ربحية السهم 4.52 فلوس)، أي بزيادة بنسبة 132.7%.



وقد ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 77.5% لتبلغ 9.2 ملايين دينار (الربع الأول 2021: 5.2 ملايين دينار) متأثرة بارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات بالإضافة إلى أداء محفظة استثمارات الشركة.

فقد ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 43.4% لتصل إلى 4.8 ملايين دينار، ما يمثل 52.5% من إجمالي الإيرادات.



ونمت الأصول المدارة خلال الربع الأول بنسبة 10.1% لتصل إلى 16 مليار دولار في نهاية مارس 2022 جراء أداء المحافظ والصناديق التي نديرها لصالح العملاء والأموال الجديدة التي تم استقطابها خلال الفترة.

فقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها.

كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار بمساحة إجمالية تبلغ 3.35 ملايين قدم مربعة وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.7% للمستثمرين.



من جهة أخرى، ما زال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة.

ويعمل الفريق على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمنتجات الاستثمارية الجديدة علما أن الفريق يواصل تسويق وحدات صندوق للاستثمار في رأس المال المبتكر The JEDI Fund وطرحه للعملاء المحترفين في الكويت بعد حصوله على موافقة هيئة أسواق المال.



وواصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ والتي يتوقع إتمامها خلال العام.

وقد تمكن الفريق من إتمام صفقتي دمج واستحواذ لصالح العملاء خلال الربع الثاني 2022.



واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الالكتروني.

وحققت الشركة ارتفاعا في قيمة التداول في بورصة الكويت بنسبة 75% مقارنة بالربع الأول من العام 2021 وارتفاعا في الإيرادات من العمولات بنسبة 78%.



وخلال الربع الأول، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.3% لتصل إلى 135.3 مليون دينار، كما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 6.8% لتبلغ 64.5 مليون دينار كما في 31 مارس 2022.

تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في يونيو 2021.



وفي حديثه عن النتائج المالية قال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي: سعداء بالنتائج التي تعكس متانة نموذج أعمالنا والأداء التنافسي لمنتجاتنا وخدماتنا مستفيدين من الإيجابية التي شهدتها الأسواق المالية في المنطقة.

فقد تمكنا من تحقيق نمو في حجم الأصول المدارة واستقطاب عملاء جدد بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات وإيرادات الرسوم والأرباح الصافية وتعزيز مركزنا المالي.