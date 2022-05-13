عبدالعزيز الفضلي



منح الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الرئيس الفخري للاتحاد وسام الصقر للعمل الكشفي في الوطن العربي للعام 2022.



جاء ذلك خلال الحفل الختامي للملتقى الكشفي العربي على مسرح السلام في جمعية المرشدات الكويتية، برعاية وحضور الرئيس الغانم. وقال رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د. عبد الله الطريجي في كلمته خلال الحفل إن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب قد قرر بإجماع أعضائه البالغ عددهم 19 دولة عربية منح الوسام لأول مرة في تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه في عام 1993 للرئيس الغانم تقديرا لمواقفه على جميع المستويات وعلى مستوى العمل الكشفي بشكل خاص.



وأثنى الطريجي على جهود المتطوعين في العمل الكشفي بالكويت والذين عملوا بكل أمانة وإخلاص وصمت من أجل الإعداد لهذا المؤتمر، وقال «أقف فخورا ومنتصرا أن تمكنت مع هؤلاء المخلصين أن نكسب ثقة وتقدير 19 دولة في الوطن العربي وان يطلق على الكويت عاصمة العمل الكشفي 2022».



ووجه الطريجي خلال كلمته رسائل عدة اختص برسالته الأولى البرلمانيين والنواب ورؤساء جمعيات الكشفية في الوطن العربي قائلا «لقد التقينا واجتمعنا وتوصلنا إلى عدد من التوصيات والاقتراحات وأتمنى وأكاد أجزم بأنكم بعد عودتكم إلى دولكم ستعملون على أن تحويل هذه التوصيات والاقتراحات إلى تشريعات وبرامج عمل تحفز الحركة الكشفية في الوطن العربي».



ووجه الرسالة الثانية إلى الرواد والرائدات قائلا «لقد تشرفنا في الكويت باحتضانكم وتكريمكم وهذا التكريم ما هو إلا وقفة تقدير وعرفان وشكر لما قدمتموه من خدمات خلال سنوات سابقة أفنيتم فيها عمركم في العمل الكشفي وأنتم تسحقون هذا التقدير والتكريم».



وقال الطريجي إن «الرسالة الثالثة تخص شباب الكشافة والمرشدات وهي أن تنظيم الدورة التدريبية ما هو إلا بداية لانطلاقة جديدة لدعمكم ومساندتكم وتشجيعكم من أجل خلق جيل يتمسك بالمبادئ والقيم والأخلاق الإسلامية».



وتوجه الطريجي برسالة شكر إلى مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله وجميع قياديي المعهد على الدعم ومساندة العمل الكشفي في الوطن العربي، مضيفا إنهم قيادات أثبتت تميزها بكامل الأخلاق متسلحة بالعمل الأكاديمي المتميز.



وقد اشتملت فقرات الحفل على تقديم أوبريت «ماضينا الجميل ـ مشاعر فياضة»، كما تم تقديم عرض فني وكلمات وطنية لزهرات جمعية المرشدات.



وتم تكريم النائب أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب لحصوله على جائزة أفضل برلماني للعام 2020.



كما كرم مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر عثمان مال الله، وعضو الهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العربي إبراهيم طاهر البغلي، الأمين العام للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب فيصل خزيم العنزي، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية حمدي عبدالغني، ورئيسة جمعية المرشدات الكويتية ورئيسة لجنة دول مجلس التعاون الخليجي هند محمد الهولي.



وفي ختام الحفل تم تكريم راعي الحفل الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما قدم د. عبدالله الطريجي وسام الصقر للعمل الكشفي للرئيس الغانم.