بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى جمهورية إيطاليا الاتحادية الصديقة وذلك في زيارة خاصة.



هذا، وكان في استقبال سموه على أرض المطار سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا الاتحادية الصديقة السفير الشيخ عزام الصباح وأعضاء السفارة.



وكان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد غادر امس أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة، وذلك في زيارة خاصة.



وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وكبار المسؤولين بالدولة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



هذا، ودار هذا الحوار بين صاحب السمو وسمو ولي العهد:



صاحب السمو لسمو ولي العهد: يعطيك العافية، الله يقويك.



سمو ولي العهد: الله يقويك.



سمو ولي العهد لصاحب السمو: أوامرك وتوصياتك كلها ماشية.



سمو الأمير: الله يعينك ويوفقك.



سمو ولي العهد: ببركات دعائك إن شاء الله.