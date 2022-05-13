وافق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، على إخلاء سبيل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية (3.8 ملايين دولار أميركي)، كما قرر الحجز على كامل عقاراته في لبنان (40 عقارا) إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة، ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية وصادر جواز سفره.



وجاء إخلاء سبيل رجا سلامة بعد شهرين من صدور مذكرة توقيف بحقه، بناء على ادعاء النائبة العامة الاستنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضده بجرم «الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال»، كما أن هذا الادعاء شمل أيضا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لم يمثل أمام قاضي التحقيق بل قدم وكيله القانوني دفوعا شكلية، ما استدعى تأجيل جلسة استجوابه إلى التاسع من شهر يونيو المقبل.



وتأخر إطلاق سراح رجا سلامة ستة أسابيع، بسبب الكفالة المالية المرتفعة التي فرضت لقاء الافراج عنه وهي 500 مليار ليرة، أي ما يعادل 20 مليون دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، ولم يسدد هذه الكفالة إلا بعد تخفيضها إلى 100 مليار ليرة، أي ما دون الـ 4 ملايين دولار أميركي.