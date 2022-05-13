تشارك «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقدم للقراء محليا وعربيا وعالميا وبلغات عدة كافة مؤلفات سموه عبر مشاركة فعالة وكبيرة في الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021م.



وستكون مشاركة «منشورات القاسمي» بمجموعة من الإصدارات من مؤلفات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، والتي بلغت أكثر من سبعين عنوانا في مختلف حقول المعرفة: التاريخ، التحقيق، الآدب، المسرح، الجديدة منها التي كان أخرها «تاريخ اليعاربة في عمان 1623م ـ 1747م» الكتاب الأكثر مبيعا في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السابقة، وصراع أمراء الزند وزوال الملك، وبيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها، ورسائل جوهرية.



وستعرض المنشورات خلال مشاركتها في المعرض كافة الإصدارات الحديثة والسابقة لتكون فرصة للجمهور للتعرف على آخر إنتاج الدار الأدبي والمسرحي والتاريخي باللغات الأجنبية المختلفة والتي بلغت أكثر من عشرين لغة أجنبية حية.



يشار الى أن «منشورات القاسمي» استطاعت منذ تأسيسها وعقب مشاركتها المستمرة في المعارض الدولية والعربية للكتاب أن تقدم زادا ثقافيا من خلال نشرها مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وغيرها إلى القراء والباحثين والمفكرين، والتي شكلت إضافة نوعية لقراء المكتبات العالمية المهتمة بالتاريخ والرواية والمسرح.



جناح للمنشورات في مهرجان الشارقة القرائي للطفل.



من جهة أخرى، تشارك منشورات القاسمي بجناح لأبرز منشوراتها في فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي انطلق 11 الجاري الحالي، ويستمر لأول مرة على مدار 12 يوما، في مركز «إكسبو الشارقة»، ليجمع بذلك الأطفال واليافعين في عالم من المعرفة والتعلم والترفيه، تحت شعار «كون كونك».



وكانت منشورات القاسمي قد أصدرت العديد من قصص الأطفال ابرزها كتاب» علي، الرفراف الشجاع «نص ورسوم ماريا آنا مورينو، ذكرى لأيام سعيدة في مدينة كلباء حيث البيئة الجميلة والدعوة للحفاظ عليها، من خلال حكاية للأطفال تدعو للخير والمحبة، والصراع بين الخير والشر».



يذكر أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل هو حدث سنوي يتم تنظيمه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وبرعاية قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة «حفظها الله ورعاها»، وهي واحدة من أهم الفعاليات العائلية التي خصصت تحديدا للأسرة والأطفال، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التفاعلية والتعليمية والترفيهية التي تثري معلوماتهم وتجاربهم وتساعدهم على صقل إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتتيح لهم فرصة تكوين صداقات جديدة، وكل هذا تحت عنوان «القراءة».