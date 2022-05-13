محمد الجلاهمة



رجح التقرير الأولي للأدلة الجنائية ان تكون وفاة الشابة المضطربة نتيجة انتحار، ولا توجد هناك شبهة بخلاف ذلك، وأن توقيت الوفاة في شهر رمضان هو التوقيت الذي أبلغ فيه والدها الأمن بأنه فقد ابنته التي تعاني من اضطرابات نفسية وسجل قضية تغيب.



وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت صباح امس من قبل مواطن قال فيه إنه شاهد جثة معلقة في جانب مهمل وغير مرئي بمنزل جاره في منطقة الأندلس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والجنائية والمباحث الى موقع البلاغ.

وفي هذه الأثناء خرج صاحب المنزل وهو والد المتوفاة حيث تعرف عليها من خلال ملابسها التي كانت ترتديها، نافيا وأسرته والجيران رصد روائح كريهة كان من الممكن ان تعود الى اكتشاف الواقعة فور حدوثها او بعدها بأيام.