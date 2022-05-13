أتاح العلماء أمس إمكانية النظر لأول مرة لما أسموه «العملاق الجميل» الرابض في قلب مجرتنا «درب التبانة»، ونشروا صورة لثقب أسود ذي كتلة هائلة يلتهم أي مادة تدخل في نطاق جاذبيته.

والثقب الأسود المسمى «ساجيتارياس إيه» هو ثاني ثقب يتم تصويره على الإطلاق.

وتم إنجاز هذا العمل الفريد من خلال آلية التعاون الدولي نفسها التي اعتمدت على التلسكوب إيفنت هوريزون والتقطت في عام 2019 أول صورة على الإطلاق لثقب أسود في قلب مجرة أخرى.

وأشادت عالمة الفلك بجامعة أريزونا، فريال أوزيل، في مؤتمر صحافي بواشنطن، بما أطلقت عليه «أول صورة مباشرة للعملاق الجميل في وسط مجرتنا»، تظهر فيها حلقة متوهجة بالألوان الأحمر والأصفر والأبيض حول مركز أشد ظلاما وقتامة.