عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط وإغلاق عدد من محلات تبديل زيوت السيارات لبيعها زيوت غير مطابقة للمواصفات ما يتسبب في اتلاف المركبات.



وجاء ذلك بعد ورود عدة بلاغات من المستهلكين تفيد بتعرض مكائن سياراتهم للتلف جراء تبديل الزيت في أحد المحلات المختصة بذلك، وعلى الفور قامت «التجارة» بسحب عدة عينات لفحصها في مختبرات الهيئة العامة للصناعة، حيث ثبت عدم مطابقتها للمواصفات ما استدعى التحرك السريع لضبط المحلات المخالفة.



وقد بدأت الوزارة سلسلة من الحملات المكثفة المستمرة على محلات تبديل الزيوت لردع من تسول له نفسه استغلال المستهلك عن طريق الغش التجاري وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى الإغلاق وتحويل المخالف إلى النيابة التجارية.