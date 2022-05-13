عادل الشنان



عطفا على ما نشرته «الأنباء» في عددها الخميس، أثنى رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم على الخطوات الاصلاحية التي ينتهجها وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو والتي تهدف الى ترشيد الانفاق في المؤسسة العامة للرعاية السكنية والحفاظ على المال العام وآخرها تخفيض اعداد اعضاء اللجان العامة (التوزيع والتوثيق ـ العامة -الطلبات والتخصيص) والتي كان عدد اعضائها بشكل اجمالي 58 عضوا يتقاضون مبلغ 2500 دينار لكل عضو منهم سنويا اي ما يعادل 145 الف دينار سنويا، وقام الوزير العرو بتخفيض اعداد اعضاء اللجان الثلاث الى 25 عضوا فقط سيتقاضون مكافأة سنوية تقدر بـ 62 الف دينار تقريبا في حال تحديد المكافأة بمبلغ 2500 دينار سنويا لكل عضو وسيقل المبلغ في حال تخفيض المكافأة، وهو الامر المتوقع مستقبلا.



وقال الغانم ان هذا القرار اتخذه الوزير العرو خلال اجتماع مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ 18 ابريل الماضي بهدف تقليص مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن الحفاظ على المال العام وترشيد الانفاق، وهو الامر الذي حث عليه مجلس الوزراء كل الجهات الحكومية في الدولة.