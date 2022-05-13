انطلاقا من حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على إصلاح سوق العمل بالكويت والمساهمة في تقديم جميع الخدمات لمؤسسات القطاع الخاص المختلفة والجامعات والكليات لدعم الخريجين، شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في معرض الفرص الوظيفية الذي نظمته كلية بوكسهل للخريجين.



وقد جاءت مشاركة الهيئة في معرض الفرص الوظيفية للخريجين لدعم عملية التنمية البشرية والتطوير المهني والإداري وعرض الفرص الوظيفية المتاحة بالمعرض وتوظيف من هم مؤهلون للعمل في القطاع الخاص.



وتؤكد الهيئة ان بناء وصقل الشباب ودعم ثقتهم بأنفسهم يتحقق من خلال التدريب المستمر وفتح أبواب التوظيف في مختلف المجالات في القطاع الخاص التي تتناسب مع تخصصاتهم وميولهم، وتقدم الهيئة العديد من الخدمات التي تمكن من الحصول على تلك الفرص من خلال وجود إدارة التوظيف والإرشاد التي تعمل على تقديم الفرص الوظيفية المتاحة وتقديم خدمات الإرشاد الوظيفي واختبارات الميول المهنية.



والهيئة العامة للقوى العاملة تتقدم بالشكر والتقدير لكلية بوكسهل على دورهم الفاعل والبارز في تعزيز التضامن والتعاون لاحتضان وتشجيع الخريجين للعمل في القطاع الخاص، ولإقامة معرض الفرص الوظيفية، وعرض الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، لدعم الخريجين لينخرطوا في سوق العمل فور تخرجهم.