أعلنت شركة «ووترجين» الإسرائيلية تنفيذ مشروع تركيب مولدات مياه الشرب في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، بالتعاون مع منظمة «Multifaith Alliance» (تحالف الأديان من أجل اللاجئين السوريين) اليهودية الأميركية، بحسب موقع تلفزيون سورية.



وفي خبر بعنوان «شركة إسرائيلية توفر المياه من الهواء للمنشآت الطبية السورية»، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الشركة الإسرائيلية قامت بتركيب جهاز لإنتاج مياه الشرب من رطوبة الهواء، في محافظة الرقة في أبريل الماضي.



ومن المقرر أن يتم تركيب 9 أجهزة أخرى قبل نهاية هذا العام.



بدورها، قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» في تقرير نشرته، الثلاثاء الماضي، أن التقنية المبتكرة التي طورتها «ووترجين» (Watergen) لإيجاد حل لنقص مياه الشرب، تستخدم لمد السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد بمصادر المياه.



ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن المدير التنفيذي لمنظمة «تحالف الأديان»، شادي مارتيني، أن منظمته اشترت أجهزة ووترجين، وسيتم تركيبها في المدارس والمستشفيات والمنشآت الطبية في المناطق التي تسيطر عليها (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.



وأشار مارتيني، إلى أن هناك أزمة مياه خطيرة في سورية تعود جذورها إلى ما قبل الحرب، لكنها تفاقمت خلال المعارك بسبب الدمار الذي لحق البنية التحتية للمياه.



وسيتم نصب عشرة أجهزة من الشركة الإسرائيلية لحل مشكلة المياه للشعب السوري.



في المرحلة الأولى، تم تركيب جهازين من «ووترجين»، يعملان بالطاقة الشمسية، ينتج كل منهما 1000 ليتر من مياه الشرب النقية المعدنية يوميا.



وفي المرحلة الثانية سيتم تركيب ثماني أجهزة أخرى، في المرافق الطبية والمدارس، لتزويد السكان بـ10000 ليتر من الماء من الهواء يوميا.



ويصف مارتيني المشروع بأنه «ناجح» ومكسب سياسي يقرب بين سورية وإسرائيل من الناحية الديبلوماسية.



يشار إلى أن منظمة «Multifaith Alliance»، هي منظمة أميركية يهودية، تطلق باقة من الحملات لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، وتعرف عن نفسها باسم تحالف متعدد الأديان من أجل اللاجئين السوريين.



وتذكر المنظمة على موقعها الإلكتروني بأنها تحاول تسخير القوة الجماعية للشركاء الدينيين والعلمانيين لتقديم المساعدة للسوريين الذين تعطلت حياتهم بسبب الحرب.